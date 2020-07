Recovery Fund/1

Meglio non uscire

dall'Europa

L'Europa c'è, l'Europa ci darà soldi a fondo perduto, cioè regali, per 81,4 miliardi di euro! E prestiti a lunghissima scadenza e bassissimo costo per 127,4 miliardi di euro. E, se per caso qualcuno avesse difficoltà a far di conto, queste erogazioni equivalgono rispettivamente a 163 mila e 255 mila miliardi delle vecchie lire, cioè oltre 400 mila miliardi di lire! Ora voglio vedere se ci sarà ancora qualcuno che avrà il coraggio di scrivere che L'Europa non funziona, che è contro l'Italia, che dobbiamo uscirne! Spero di non udire o leggere più simili follie, anche se già vedo che Salvini ha la faccia tosta di dire che è una fregatura! Un consiglio al nostro Matteo: chieda a Boris Johnson quanto sia contento della sua Brexit e del doversi arrangiare da solo! Anche se lui ha il vantaggio di un Regno Unito con molto meno debito pubblico rispetto all'Italia.

Piero Zanettin

Padova

Recovery Fund/2

Soldi

in regalo?

Normalmente quando reclamizzano un film seguono questa scaletta: 1) fanno vedere le scene di maggior impatto; 2) raccontano sommariamente la trama; 3) assolutamente non dicono come andrà a finire. Spesso si esce delusi dal cinema. Questa mi pare sia la strategia messa in atto per presentarci il film di produzione europea dal titolo Recovery Fund. 1) Ci regalano 81 miliardi (Boom); 2) Poco o nulla si sa sul sistema di raccolta dei fondi; 3) Non dicono chi paga il conto alla fine. Sui primi due punti sorvolo, ma sul terzo due parole vanno dette. I soldi del Recovery Fund dovrebbero arrivare dall'emissione di titoli messi sul mercato dall'UE con scadenza dopo qualche anno. 390 miliardi intendono regalarli e 360 miliardi prestarli ai Paesi membri. La quota prestata avrà un piano di rientro, la quota regalata ovviamente no. Ma è veramente una quota regalata? I 390 miliardi di sussidi non saranno restituiti ai sottoscrittori dei titoli europei? No, devono essere pagati, con i relativi interessi. Con quali soldi? Soldi provenienti dai Paesi dell'Unione. Come saranno calcolate le quote che ogni Paese dovrà versare all'UE per onorare i titoli in scadenza? Nessuno lo dice. Il criterio si baserà sui PIL /popolazione dei vari Paesi? Se così fosse, l'Italia dovrebbe versare più di 50 miliardi, e l'omaggio si ridurrebbe a poco più di 30 miliardi (meno di quanto l'Italia ha finora regalato all'UE) sui 209 miliardi che dovrebbero arrivare. Ottimo lavoro Presidente Conte, ha portato a casa altri 180 miliardi di debiti. Delusione totale.

Claudio Gera

Lido di Venezia

La moschea

Il ritorno

alla teocrazia

Dietro al passaggio dell'Hagia Sophia in moschea si cela la volontà di Erdogan di riportare la Turchia al suo passato teocratico, di quello che fu l'impero Ottomano. Santa Sofia è il simbolo cristiano sin dal 537, anno della sua nascita. Qualche giorno fa su Italia Oggi, Andrea Molle, docente all'università di Chapman, ha affermato: «Da simbolo di conoscenza in una città ponte tra l'Oriente e l'Occidente, Santa Sofia diventa il simbolo arrogante di un redivivo Impero, dispotico come non mai». Un simbolo dietro il quale si cela molto di più che il cambiamento di uso monumentale. Il problema non è solo culturale ma è, in primo luogo, politico-religioso. Questo è uno dei tanti avvenimenti che mi fanno tornare alla mente la lettera che Oriana Fallaci scrisse al Corriere della Sera, dal titolo «La rabbia e l'orgoglio», titolo anche di un suo libro con cui ruppe il silenzio dopo l'attentato dell'11 settembre. «Sveglia gente, sveglia! Non capite o non volete capire che è in atto una crociata alla rovescia. Non capite o non volete capire che qui è in atto una guerra di religione, voluta e dichiarata da una frangia di quella religione. Una guerra che essi chiamano jihad, guerra santa. Non capite, o non volete capire che se non ci si oppone, se non ci si difende la jihad vincerà. E distruggerà il mondo che nel bene o nel male siamo riusciti a costruire, a cambiare, a migliorare, a rendere un po' più intelligente. E con quello distruggerà la nostra cultura, la nostra arte, la nostra scienza, la nostra morale, i nostri valori», e io aggiungo la nostra identità. Sveglia!

Antonio Cascone

Padova

Turismo

Nuovo modello

per Venezia

Trascorsi ormai più di quattro mesi dall'inizio dell'emergenza Covid-19 che, obtorto collo, ha stravolto i fondamenti economici di Venezia, sarebbe tempo che i prossimi protagonisti dell'imminente competizione elettorale per la carica di Sindaco, offrissero al corpo elettorale veneziano delle utili considerazioni per definire i nuovi paradigmi socio-economici attraverso i quali intendono disegnare gli scenari futuri della città. Che cosa significa per Venezia e Mestre vivere oggi nella situazione critica in cui si trovano? Che cosa farà tutta quell'enorme massa di veneziani che viveva di' e con' l'industria turistica? Perché una cosa deve essere a tutti assolutamente chiara e certa: la città anfibia non potrà ricominciare a vivere semplicemente come prima e non potremo - tutti noi veneziani -, fingere di non ricordarci più le situazioni estreme in cui la religione dei schei' e certa cecità di alcuni amministratori locali l'avevano, talvolta vergognosamente, costretta. Se a qualcosa il lungo lockdown è servito, questo è certo il modo attraverso cui poter oggi guardare diversamente il territorio in cui viviamo e abitiamo. Avrà, dunque, ancora un senso ricominciare con il consueto e frusto modello monoculturale turistico? Dissemineremo ancora Mestre di alberghi e le calli ed i campielli veneziani di Bed and Breakfast a prezzi competitivi' a scapito della residenzialità locale?

Massimo Tomasutti

Criminalità

A proposito

di razzismo

Quando si parla di razzismo è molto facile mettersi o pro o contro. La situazione è molto variegata e cangiante. Quando si usa la parola negro già lì si è tacciati di razzismo dimenticando che per indicare gli europei si usa il termine bianco ma questo non è razzismo infatti nessuno si sente offeso. È forse più intelligente chiamarli colored all'americana (grandi gli Americani da prendere sempre come esempio di lingua e di gesta) come se una cascata di colore divino avesse tinto una popolazione in un modo ed un'altra in un altro? Non si deve avere paura delle parole, che hanno un senso dispregiativo solo se sostenute da un pensiero ed un contesto dispregiativo. Tutto ciò per arrivare a dire che se leggo sul giornale che persone africane spacciano o rubano viene spontaneo dire sono sempre loro. E se effettivamente fossero veramente sempre loro solo perchè esiste un governo incapace di essere inesorabilmente applicativo nelle pene? E' chiaro che siamo sommersi dalla delinquenza ed anche quella nostrana non è per niente da poco, anzi pericolosamente subdola ed invasiva a tutti i livelli, ma sembra che la nostra la si sappia trattare, combattere e arginare mentre quando ci si imbatte in africani, pakistani, bengalesi, scatta la parola razzismo che blocca e irrigidisce tutto in un confine moralistico. Se i delinquenti sono dell'est è tutto molto più facile, con loro la parola razzismo non ha la stessa presa emotiva che con gli africani o gli orientali, che sembrano quasi piu degni di rispetto nella loro delinquenza, tanto da arrivare ad accettare senza particolari reazioni anche atteggiamenti violenti contro le autorità preposte.

Arturo Seguso

Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA