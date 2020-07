Recovery Fund/1

Altro debito

per i posteri

Lo straripante gaudio della stampa nostrale prona verso Conte per l'accordo raggiunto con l'Ue per aggiungere altro debito ai posteri, ha trascurato con inusitata nonchalance ogni doveroso suggerimento sulle destinazioni espansive da seguire, in alternativa a quelle assistenziali già dichiarate da una classe dirigente inadeguata a garantire al Paese le condizioni indispensabili per cambiare metodo operativo. Per accertarsene basterà attendere dove e come verranno impiegati i fondi in arrivo per averne contezza. Una parte rilevante dovrà essere rivolta all'Inps, per risanare il deficit accumulato con l'emergenza sanitaria, e con il dover proseguire a sostenere un esercito di cassintegrati altrimenti destinati a una vita di stenti. Ovverosia dell'altro assistenzialismo obbligatorio, che ridurrà di molto le risorse da impiegare nell'opera. Più che intestarsi una vittoria il premier Conte dovrebbe chiedersi, cosa fare per mettere nelle condizioni gli imprenditori a produrre ricchezza essendo l'unica via di salvezza che resta al Pese per evitare un fatale tracollo. Se si considera che finora il governo in carica non ha mosso un dito per far rientrare nelle casse dello Stato, un centesimo di spesa inutile o controproducente, si prospetta per il contribuente un futuro assai gravoso di salassi e rinunce inediti per finanziare i debiti accumulati.

Renzo Nalon

Recovery Fund/2

Non risolveremo

i problemi

In molti giubilano da giorni per i soldi stanziati per l'Italia dall'Europa, sorvolando le difficoltà, i problemi e i tempi legati all'elargizione del denaro, e soprattutto i prestiti, che costituiscono, giocoforza, nuovi indebitamenti per la nostra nazione. Gli applausi scroscianti e fragorosi che parte del Senato ha riservato all'operato di Giuseppe Conte, tornato dal sobborgo berlinese con un serto di alloro intonando il peana, non mostrano tutta la realtà dei fatti. Qualche giorno fa, l'economista Francesco Manfredi, ha dichiarato che il Recovery fund non ci salverà dalla desertificazione industriale. Ossia se oggi abbiamo il problema di salvare centinaia di migliaia di aziende e milioni di posti di lavoro e ci viene detto che il prossimo anno ci viene erogato il 10% del Recovery fund, cioè circa 20 miliardi, e tutto il resto arriverà dal 2022 al 2026, questo non risolverà di certo i problemi incombenti. Inoltre a preoccupare sono le possibili tasse europee, che si aggiungono a quelle nazionali. All'orizzonte, infatti, si vedono plastic tax, carbon tax e la digital tax, naturalmente a spese dei contribuenti.

Antonio Cascone

Padova

Grandi Navi

Svantaggi e vantaggi

per Venezia

Leggo sul Gazzettino che tutti gli operatori turistici del settore croceristico hanno inviato una lettera di protesta al governo nazionale reclamando la liberalizzazione della ripresa delle crociere a Venezia, e mi ricordo quando gli albergatori e i ristoratori veneziani alzavano le braccia al cielo reclamando la stessa cosa: lasciateci aprire vogliamo riemergere. Attualmente gli stessi operatori si lamentano perché i turisti non arrivano, nonostante gli invitanti plateatici allargati e nonostante la pubblicità diffusa. Non era colpa del governo la crisi del settore turistico alberghiero e della ristorazione e non credo che lo sia la crisi della croceristica. Dobbiamo ricordarci delle navi passeggeri in quarantena al largo nel mare. Chi si imbarcherà fiducioso in una crociera promiscua? Piuttosto penso che se il settore turistico non fosse stato così iperinflazionato, i pochi turisti odierni sarebbero qualcosa per un mercato moderato. Tutto sommato evitiamo il danno dell'inquinamento atmosferico e della erosione dei fondali al passaggio di scafi sovradimensionati per le profondità della laguna di Venezia, oltre che il pericolo di nuovi incidenti nautici in città.

Hugo Marquez

Venezia

Norme igieniche

Al Lido

negozi pro Covid

Mi trovo in vacanza al Lido di Venezia mi chiedo perché sia così difficile per i negozi di alimentari (provato più di un negozio) rispettare delle norme igieniche elementari, in tempi poi di Covid-19, come per esempio non usare un apposito guanto per maneggiare denaro o bancomat; tutto viene fatto passando dal cibo al denaro, al bancomat senza poi ogni volta - visto l'inesistenza del guanto -almeno sanificare le mani oppure non soprassedere se qualcuno entra senza mascherina (quasi sempre è cliente conosciuto e allora si lascia perdere senza rispetto degli altri clienti). Fare meglio si può e si deve, perché non provarci cari negozianti?

Lettera firmata

Il doppio prezzo

Euro e Lire

nel commercio

Sto leggendo un libro del prof. Cottarelli che tratta anche sulla vicenda euro e dimezzamento del potere di acquisto, ove dice che Prodi e Ciampi fecero i conti giusti e che fu il governo di allora (che li critica per le scelte fatte) a togliere il vincolo di porre il doppio prezzo sui prodotti. Ebbene a parte le invio un involucro che contiene un pulirenna ovvero un pulitore di scamosciati. Lo conservo come reliquia storica. Lo stesso ha tutti i crismi è scritto anche pulìrenna e non è altro che un 4,3 x 7 cm. di spugna con dei dentini di gomma. Vede nel talloncino è scritto euro 3,1 da cui lire: 6000, come da legge. Orbene prima dell'euro costava si e no 300 lire. Molti altri fecero, per altri prodotti, la stessa cosa. Direi la maggior parte. Ma la morale non è questa. Ora i commercianti si lamentano che devono chiudere, per i motivi che conosciamo e ne scaricano la colpa al governo. Ma allora non mi pare che si lamentarono. Ricordo che poco dopo l'introduzione della moneta unica andai in una cartoleria perché mi servivano delle mollette compatta fogli. Mi si disse che vi erano confezioni da otto mollette, chiesi quanto costassero mi si rispose Poco, otto euro, ovvero 16.O00 lire! A questo andazzo si adeguò tutto il commercio e non è opinione mia, ma di tutti coloro che si lamentano dell'Euro. Da ciò l'impressione che pensioni e stipendi si fossero dimezzati, ma tutto ciò ha invece un'altra origine, che spinge a riflettere. Non mi pare che stampa e politica (specie quella pro-lavoratori) ne fecero una battaglia a livello nazionale, nemmeno le associazioni varie delle categorie.

Giuseppe Cianci

Treviso

La difficoltà

Io, guida veneziana

abilitato in Emilia

Sono Enrico Bonamano, guida turistica di Venezia e a Venezia e vorrei rispondere all'articolo di Michele Fullin dal Gazzettino di Venezia a pagina VII che riporta le parole del Presidente delle guide di Venezia Stefano Croce. Le parole che riporto sono: Ormai tante guide turistiche si sono abilitate in altre regioni e non sono più perseguibili dalla legge regionale. Io sono una guida turistica di Venezia che opera a Venezia e per me l'unico modo per poter svolgere la professione che amo nella completa legalità è stato abilitarmi in Emilia Romagna nel 2017, visto che di fatto bandi per la professione di guida turistica a Venezia non ne sono usciti dal 2012. C'è una legge europea molto chiara in vigore dal 2013 che prevede che l'abilitazione a guida sia valida su tutto il territorio nazionale: io, da veneziano e sostenitore della figura della guida locale, posso anche non condividere detta legge, ma di fatto abilitarmi fuori è stato ed è tuttora l'unico modo di svolgere la professione nella mia città nella completa legalità. È avvilente e inaccettabile che una persona che ha vissuto a Venezia da quando è nata, che ha studiato di Venezia per tutta la vita, che parla fluentemente 5 lingue e con 3 lauree di cui una in beni culturali tarata specificamente su Venezia venga neanche troppo velatamente infilata nel calderone di chi dovrebbe essere perseguito, insieme ai veri abusivi, privi di qualsivoglia abilitazione.

Enrico Bonamano

