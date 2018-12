CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Rapporto CensisIo, disorientatoe incattivitoLeggendo il resoconto sul Rapporto del Censis dove si segnala una percentuale di disorientati ed incattiviti, mi sento parte di entrambe le categorie. Disorientato, perché questo Governo esprime e smentisce i pareri con una velocità incredibile. Anticipa utilizzando le nuove tecnologie di comunicazioni, pareri e avvenimenti mettendo in difficoltà Magistrati e forze dell'ordine in azione. Vedi l'ultimo episodio Spataro Vs. Salvini. A indagini in corso il Ministro annuncia Urbi et Orbi il rendiconto...