RAI

Sovrimpressioni

inutili

Ho provato a scrivere più volte all'ufficio stampa RAI senza risultato. Pur rendendomi conto che ci sono cose assai più importanti qualcuno può spiegarci perché la sola RAI 5 (e solo in occasione di spettacoli lirici dal vivo) si ostina a occupare una non piccola parte dello schermo in alto a destra con la scritta registrato prima del DPCM etc... con esiti a volte grotteschi in quanto apposta si registrazioni evidentemente storiche, perfino in bianco e nero (!). Mi sembra che già tutto ci ricordi la situazione che stiamo vivendo; sarebbe di conforto assistere a un'opera in tv senza che il bollino continui inutilmente a sottolinearlo....

Roberto Cargnelli

Politica

Le beghe

insopportabili

Le beghe dentro il governo ed i conflitti dello stesso con i vari partiti di maggioranza e di opposizione sono insopportabili per i cittadini, specialmente per quelli che non hanno e non trovano lavoro e non hanno stipendio sicuro. Ci mancava il Covid 19 per darci la mazzata ed il governo spera negli aiuti europei che forse arriveranno, col contagocce, a fine 2021. Il Mes è così tanto capestro? I pareri politici sono confusi. Nel frattempo qualcuno, come Calenda, si vuole candidare a sindaco di Roma obbligando il Pd a sostenerlo, dopo i voltafaccia, prima iscrivendosi al Pd e, dopo eletto al parlamento Europeo, fondando il partito Azione, come ha fatto anche Renzi ex sindaco di Firenze, che ora, con Italia Viva, tiene in scacco il Pd ed il governo. Tali azioni non sono di esempio e fanno disastri. Se a Roma il Presidente della Regione, il Sindaco con tutti gli assessori e consiglieri, anche di opposizione, si fossero messi d'accordo, non avremmo i disastri delle buche, della viabilità, delle immondizie e confusione e neppure il degrado del bel Municipio che ha bisogno estremo di essere restaurato anche esternamente, perché ieri pomeriggio, ospitando tanti Capi Religiosi, Papa Francesco ed il Presidente Mattarella, non mi è parso come si converrebbe. Non solo questo, ma anche molte altre opere e località turistiche italiane che, se portate a compimento, potrebbero risolvere i problemi di tanti italiani, meglio di quanto non si sia fatto con le grandi opere, come Ilva, ecc. Tutto ciò per dire che tutti i partiti devono essere concordi nel volere il bene comune cioè di tutti i cittadini, ed il Governo deve fare e non solo promettere, tanto per campare, altrimenti può capitare che i bisognosi, tutti insieme, si ribellino ed allora... non ci vuole una sommossa. Politici fate e fate.

Ignazio Zoia

Ordinanze

A ognuno la sua

temperatura

In questi giorni sono state emanate ordinanze sindacali che impongono limiti d'esercizio per gli impianti termici ad uso riscaldamento civile. Si ordina alla cittadinanza di applicare per il periodo invernale il limite di 19°C (+ 2 di tolleranza) alla temperatura degli edifici ad uso civile. E come ogni anno assistiamo all'interpretazione campanilistica delle norme di riferimento. Nelle ordinanze del Comune di Venezia, Mira, Dolo e Mirano prese in esame, la temperatura degli edifici non è definita in maniera univoca. Si va dalla temperatura intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, alla temperatura intesa come media aritmetica o alla temperatura intesa come media. Certamente la questione di cui sopra non riveste carattere di vita o di morte. È però la cartina al tornasole del funzionamento della macchina amministrativa dello stato. Poiché gli enti cui sono state trasmesse quali Regione Veneto, Città Metropolitana, Arpav, Azienda U.l.s.s.3 Serenissima, Prefettura di Venezia, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Comando di Polizia non mi risulta abbiamo sollevato obiezioni, penso che di fronte all'inapplicabilità delle ordinanze mi sia consentito di agire come m'aggrada.

Alfeo Babato

Venezia

La gentilezza

non è sprecata

Sono una docente di scuola media di Milano. Con la collega di musica vogliamo lasciare un messaggio di gratitudine a due bravissime ragazze veneziane (artigiane della maschera) Sofia e Tania che hanno saputo con il cuore e la pazienza raccontare qualcosa di Venezia ai nostri giovani ragazzi di terza media realizzando insieme a loro delle bellissime maschere, contagiando i ragazzi di amore per le piccole cose. Soprattutto in questo periodo dove il Covid fa strage di speranze e ci allontana fisicamente credo sia utile sottolineare come nulla debba essere lasciato al caso. Un grazie spontaneo diventa un modo per colorare i giorni, ripartire e ridonare alla vita di ogni giorno un po' di forza rigeneratrice. La gentilezza è un ponte che unisce intenti diversi, ma indirizzati comunque a coltivare un bene comune. Questa parola non sempre la sappiamo ascoltare, alcune volte ci sembra banale, ma se detta con il cuore crea alleanze invisibili capaci di contaminare positivamente il tempo, questo nostro tempo che ora ci appare difficile e cupo. Con questo grazie vorremmo allentare la distanza tra noi e le persone che come noi cercano anche se a fatica di scovare il bello ogni giorno in un sorriso, in un gesto, o con una semplice parola. Grazie quindi a Venezia e ai loro abitanti perché anche con un semplice laboratorio siamo riusciti a trasmettere grandi valori ai nostri giovani come la bellezza, la condivisione, la semplicità e la necessità di costruire insieme future speranze. Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato, Esopo.

Maria Passadore

Identità digitale

Poste aiuta

a creare lo SPID

In riferimento alla lettera Servizi e disservizi alle Poste pubblicata il 15 ottobre, Poste Italiane desidera scusarsi per l'inconveniente verificatosi nell'Ufficio Postale di via Veronese a Treviso. L'Azienda ricorda che per attivare l'identità digitale SPID ogni cittadino può rivolgersi ad uno dei 1035 Uffici Postali del Veneto ed effettuare gratuitamente l'operazione allo sportello. Alla fine del processo l'operatore rilascerà una scheda di sintesi con i dati del cliente e le istruzioni per il completamento dell'operazione on line entro 10 giorni dalla registrazione. Per rendere la pratica in Ufficio Postale ancora più veloce, è anche possibile fare una registrazione preliminare comodamente da casa sul sito posteid.poste.it e completare la procedura successivamente in ufficio postale. I cittadini in possesso di una carta d'identità elettronica o di un passaporto (rilasciato a partire dal 2006) possono, inoltre, richiedere SPID comodamente da casa tramite l'app PosteID. Altrettanto veloce e comoda è l'attivazione online dello SPID per i possessori di una firma digitale o di una CNS (carta nazionale dei servizi) e per gli utilizzatori della carta Postepay o del ContoBancoposta. In Veneto, attraverso Poste Italiane, sono state attivate finora circa 550mila di identità digitali SPID, la metà delle quali solo nel corso del 2020. Per ulteriori informazioni è disponibile il sito https://posteid.poste.it/

Poste Italiane Media Relations

