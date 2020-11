RAI

Radiogiornale

inascoltabile

Ho (o meglio avrei) l'intenzione di ascoltare il GR1 delle 8.00 in Podcast sul mio computer, specie quando sono all'estero. Purtroppo ciò non è sempre possibile in quanto a volte il notiziario si può ascoltare già prima delle 9.00, altre solo nel pomeriggio, ed alcuni giorni (ad esempio ieri 1 novembre ed anche oggi, almeno sino ad ora: 09.30) non viene neppure trasmesso. Non credo ci voglia un genio organizzativo per porre in Podcast il GR sempre, e dalla medesima ora. Tempo fa, avevo contattato la RAI, ma... silenzio di tomba.

Maurizio Legrenzi

Il caso Toti

Gli anziani

da segregare

Dopo la sua esternazione sulla necessità di segregare gli anziani perché in fin dei conti sarebbero inutili, il governatore Toti della Liguria dovrebbe, per decenza, dimettersi e sparire dalla scena politica. La sua proposta che lederebbe le libertà costituzionali suona tanto di nazista. A parte il fatto che ogni persona è una risorsa e non un peso per la società, sa il caro Toti che gli anziani pensionati per esempio fanno volontariato che surroga molte lacune delle istituzioni e da baby sitter ai propri nipoti per permettere ai figli genitori di lavorare? Non c'è davvero limite all'ignoranza.

Mauro Cicero

Covid / 1

Il silenzio

dei negazionisti

Dopo i Terrapiatisti, i negazionisti dell'Olocausto e coloro che affermano che cambiamenti climatici sono un'invenzione, arrivano i negazionisti del virus. Ogni tanto si legge che qualche negazionista asserisce che in Italia si muore di più a causa di malattie come il tumore o l'infarto, per cui è ingiustificata l'attuale emergenza sanitaria. Sono davvero stupefatto e inorridito della colossale portata di ignoranza che caratterizza queste persone. Il tumore, l'infarto, l'ictus o come altre gravi patologie che causano morte, non sono malattie infettive per cui contagiose. Basta solo questo a fare la differenza. Inviterei questi tracotanti campioni di ignoranza, a valutare la drammatica situazione nei nostri Ospedali in cui la pandemia sta saturando i posti letto da malati Covid, per poi chiudersi in un rispettoso silenzio.

Aldo Sisto

Covid / 2

Si indaghi

sulla Cina

Il vero tema che tutti gli Stati del mondo dovrebbero affrontare uniti, che la stampa e i mass media dovrebbero affrontare analiticamente e con maggior attenzione, è il perché in Cina, dove tutto è iniziato, non solo non ci siano più episodi di Covid, ma addirittura la previsione di crescita del Pil sia a due cifre. Non sono certo in grado di dare una spiegazione, ma a pensare male... Lo avranno prodotto avendo già il rimedio per distruggere l'economia mondiale? E noi qua a chiudere tutto, a snocciolare numeri e previsioni, ma soprattutto a contare i morti. Chi ha il potere indaghi.

Alessandro Banci

Opposizione

Innamorata

di Conte

Nessuna obiezione sul fatto che ognuno possa esprimere (specie in questo momento) le proprie opinioni e preoccupazioni, ma mi sembra un paradosso quanto Il Gazzettino ha permesso di scrivere alla Sig.ra Flora Dura (Lettera del 1 novembre, pag. 22) la quale ha scritto tra l'altro opposizione bieca e disposta ad ogni male. Evidentemente la Signora Dura ha un concetto strano della parola Opposizione perché se la stessa non si inchina ai voleri del Conte-Re che la contatta 3 minuti prima di apparire in TV va demonizzata e ridicolizzata senza se e senza ma. Anni fa schiere di femministe erano innamorate del bel René (Renato Vallanzasca, omicida, rapinatore, ecc.): forse la Signora Dura è innamorata di Conte.

Giuliano Dori

Contagi

Gli spostamenti

per la scuola

Gli oltre 31.000 contagi odierni ed una proiezione di 7/9.000 decessi mensili confermano che sono sbagliate le politiche attendiste e che è da incompetenti od irresponsabili non aver previsto ciò che si doveva sapere sarebbe avvenuto, non decidendo, tempo addietro, quali erano le priorità: se la salute o l'economia o la scuola. Con i banchi a rotelle non potevamo vincere la guerra su un nemico (quasi) invisibile, privi, al momento, d'armi risolutive. Si è riaperta la scuola tenendo irrisolto il nodo fondamentale dei trasporti mantenendo sui mezzi pubblici un'occupazione all'80% dei posti omologati, ovvero il tutto pieno, mettendo di colpo in movimento almeno 10 milioni di persone, 8 di studenti, 1 d'insegnanti e personale ausiliario, 1 d'accompagnatori dei giovanissimi. Per gli scienziati le conseguenze dei provvedimenti si vedono dopo 2-3 settimane: la curva dei contagi era bassa in giugno-luglio, poco cresciuta in agosto e settembre per poi, a partire dalla prima settimana di ottobre, impennarsi drammaticamente, esplodendo esattamente 23 settimane dopo aver messo in movimento 10 milioni d'individui. Molte le dichiarazioni sulla non contagiosità della scuola, legate all'importanza indubbia dell'istruzione, ma queste sono le risultanze finali. Dopo oltre 200 morti al giorno si arriverà al lockdown, forse evitabile se si fosse magari aperta solo la scuola della prima infanzia. Impossibile sapere se gli assembramenti e movimenti legati alla scuola hanno determinato più contagi dei ristoranti. È certo che scuola vale molto più dei ristoranti, ma è anche certo che è sempre stato detto che bisognava ridurre contatti e spostamenti.

Piero Zanettin

Segre

Esperienza

interessante

Ho letto ieri il libro di Liliana Segre, questa forte donna che ha trovato il coraggio, ci vuole molto coraggio, per raccontare la terribile, disumana esperienza nel campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz dove i detenuti per i loro aguzzini non erano esseri umani, erano cose di cui disporre, senza alcun valore, si potevano buttare in qualsiasi momento come si butta un barattolo vuoto. Mi sono sentito sconvolto leggendo questo racconto della barbarie assoluta riservata ai deportati, incredibile dimostrazione degli abissi di nefandezza cui può arrivare l'animo umano. Di cui i pochi sopravvissuti non osavano neppur parlare perché nessuno li avrebbe creduti. E anche Liliana Segre non ne volle parlare dopo che una insegnante in classe, davanti a tutti, mi disse che la mia deportazione era una esperienza interessante. Solo a sessant'anni capì che questa esperienza interessante andava raccontata a tutti e soprattutto ai giovani perché sappiano quello che è accaduto ad Auschwitz e in tanti altri campi di sterminio e capiscano che queste orribili vicende non debbono accadere mai più nella storia dell'uomo.

Luciano Tempestini

