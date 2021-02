RADIO

VENEZIA Più dibattiti con i protagonisti della realtà urbana, molta musica veneziana di ieri e oggi, con ampio spazio a interpreti e artisti, talk show in chiave lagunare, dj e presentatori già noti ed emergenti: il palinsesto radiofonico rinnovato è quello di Radio Vanessa, storica emittente veneziana fondata nel 1978 da Walter Salvagno, oggi l'unica emittente del Centro Storico - gli studi si trovano in Via Garibaldi a Castello - a trasmettere su frequenze radio (FM 101,8) e contemporaneamente in streaming. L'occasione, la celebrazione dei 1600 anni di Venezia, sentita occasione collettiva di ripresa e riflessione su identità civica, e su futuri scenari a pandemia conclusa. «Abbiamo ripensato il palinsesto in chiave ancor più veneziana - anticipa soddisfatto Alberto Cancian, tra le anime di Radio Vanessa (foto) - forti di un consenso che, senza trascurare gli affezionati ascoltatori via etere, ci perviene da tutto il mondo grazie a web e social network; tantissimi stranieri ci scrivono, ad esempio, di amare moltissimo la musica tradizionale veneziana». Tutti i giorni, dalle 12 alle 13, si ascolterà proprio una selezione non stop di musiche veneziane o con tema Venezia, e tutte le domeniche dalle 10 alle 13 di ciacole e aneddoti veneziani si occuperà Gildo, nella rubrica El minestron. Quindi i martedì dalle 18 alle 20 Beatrice Scarpa condurrà Radio Zapoi, sorta di radio nella radio, e i mercoledì sarà invece Sabrina Scarpa a condurre, dalle 15 alle 17, Quo Vadis? con musiche, curiosita e ancora ciacole veneziane, per lasciare spazio alla speaker Annarosa e all'esplorazione della poesia dialettale, fra tradizione e contemporaneità. Alle 18 il Salotto veneziano, talk show di attualita con ospiti condotto da Ubaldo Toffanello. Dalle 21 alle 23 la Venezia misteriosa (con sfumature dark e d'erotismo) di Numa Echos, con Moonshine. La Venezia rockabilly degli anni 50 sarà invece raccontata da Gildo, il giovedì dalle 10 alle 13 nella rubrica Brillantina: «Vogliamo dare spazio a tutte le fasce di età - conferma Cancian - e soprattutto portare alla luce una storia di Venezia vissuta dagli abitanti o chi ci ha abitato, ricordi che daranno vita ad un unico grande album». Non manca l'attenzione all'arte e soprattutto ai giovani artisti: il venerdì sera Federica Palmarin e Alvise Guadagnino condurranno Venice Faktory Show. Al sabato, Martina Cioffi e Sabrina Scarpa torneranno su musiche e aneddoti veneziani, dalle 15 alle 17. «Invito inoltre i nuovi artisti emergenti - conclude Cancian - a contattarci, daremo loro voce!»

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA