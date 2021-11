Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

QuirinalePerchè nonpensare a una donnaSi sta avvicinando il tempo per l'elezione del Presidente della Repubblica. Un evento che esula dall'ordinarietà dal momento che avviene ogni sette anni salvo eventuale rielezione, come accaduto in effetti. Mi domando però. Che non sia arrivato il momento di pensare ad un segno di discontinuità con il passato, considerando anche una donna? Sono maturi i tempi?Giovanni...