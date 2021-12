Quirinale

La presidente Casellati

candidatura autorevole

Nella ricerca di un nuovo Presidente della Repubblica mi sembra strano che nessuno fino ad ora abbia preso in considerazione la candidatura della Presidente del Senato, onorevole Casellati, persona di grande spessore che ha dimostrato nell'alto incarico fino ad ora ricoperto, grandi doti e forte apprezzamento da tutti i partiti. Inoltre sarebbe la prima donna a ricoprire tale alto incarico e pur essendo stata di Forza Italia ha sempre con equilibrio retto il Senato. Credo che Berlusconi si farebbe volentieri da parte con un simile candidato.

Paolo Linetti

Treviso

Immigrazione

Il ministro è cambiato

ma stessi problemi

Strano paese il nostro. Davvero difficile da capire. Ormai, credo sia evidente a tutti che una misura pensata, giustamente per andare incontro a situazioni di povertà, sia diventata uno strumento di spreco di denaro pubblico che, oltre a finire nelle mani di allegri furbacchioni a reddito zero ma che viaggiano con fuoriserie e dimorano in lussuosi alberghi, foraggia anche delinquenti, mafiosi e altra variopinta ma non povera umanità. Mi riesce difficile comprendere come un sindacato sempre attento non veda e non sappia dell'esistenza di un fenomeno di dimensioni sicuramente non circoscritte ma che abbraccia, purtroppo, molta parte dell'Italia. Ma se tutti lo sappiamo, la televisione e i media ne parlano, addirittura si inquadrano posti, si intervistano schiavi e loro aguzzini, i signori leader così solleciti dove sono? Cosa fanno?

È abbastanza ridicolo, se non fosse tragico, il comportamento di quei politici ma anche di molti media con i loro intellettualoni che ad ogni piè sospinto, in ogni occasione, con il viso sfigurato dall'odio e la voce impostata , non perdevano occasione per attaccare quel cattivone, quel fascista del ministro dell'interno di allora sul problema immigrazione. Oggi che il ministro è cambiato, ma i problemi relativi all'immigrazione sono esattamente gli stessi, anzi aggravati, con più persone che muoiono in mezzo al mare. Dove è finito quel raffinato ex magistrato, ex politico, oggi noto scrittore di gialli di successo? Quella gentile signora sarda, anche lei scrittrice, che essendo antifascista doc, parla di chi non la pensa come lei con gli occhi iniettati di odio? Non hanno più niente da dire?

Diego Parolo

Carceri (PD)

Covid / 1

Gravissimo richiamare

i medici disertori

Mi stupisce molto che il segretario del sindacato primari ospedalieri invochi il rientro al lavoro dei medici no vax. Secondo me il fatto è gravissimo. Capisco che lo stress a cui sono sottoposti i reparti a causa del Covid richieda l'aiuto di altro personale ma non si può combattere una guerra con l'aiuto dei disertori, e tali possono essere considerati i medici no vax i quali, tra l'altro, per essere contrari alla vaccinazione, dimostrano anche scarsa preparazione scientifica e professionalità inaffidabile. Si può invece combattere, restando nel campo militare, con al fianco reclute motivate e immunizzate, gli specializzandi. Del resto i medici non vaccinati rischierebbero la vita nei reparti Covid e potrebbero finire a loro volta in terapia intensiva da pazienti peggiorando la situazione. Quando era attiva la leva nelle forze armate si ricevevano tranquillamente numerosi vaccini e il vaiolo è stato debellato grazie al siero inoculato da bambini. Ci vuole l'obbligo vaccinale.

Mauro Cicero

Mogliano Veneto (TV)

Covid / 2

Misure per sanificare

gli ambienti chiusi

Non capisco perchè il governo non obblighi chi ha attività in ambienti chiusi e dove c'è un grande via vai di persone ad adottare misure per la sanificazione e il ricambio dell'aria. Scuole in primis. Le contaminazioni aerogene sono uno dei veri problemi a causa del Covid. In commercio ci sono prodotti di piccole dimensioni che ben funzionano a prezzi accessibili a tutti. Dal mio barbiere e nel negozio del macellaio li hanno acquistati senza contributo del governo che invece di sprecare soldi per i monopattini avrebbe dovuto intervenire in questo senso senso a vantaggio della salute pubblica e del bene di tutti.

Rimo Dal Toso

Padova

Covid / 3

Consiglio ai no vax:

valutate bene le scelte

Faccio parte della categoria dei vaccinati ma non per questo voglio mettere alla gogna come si sente nei media e come nei bar chi ha deciso di non vaccinarsi. Sono vaccinata e non ho paura, semmai dovrebbe averla chi non lo è e magari non rispetta le regole base: mascherina e luoghi affollati. Inoltre a quattro mesi dalla seconda dose non mi sento più sicura così ogni cinque giorni vado a fare il tampone, in attesa di fare la terza dose e rinuncio volentieri al caffè per cautelarmi con un apporto vitaminico omeopatico adeguato per alzare le difese immunitarie. Nell'attesa di un vero vaccino, consiglio ai no vax di valutare bene le scelte e spero che con l'arrivo del nuovo vaccino proteico qualcuno o molti di loro possano farlo. Ricordando che c'è anche chi per varie patologie non può.

Claretta Rigo Somarolini

Bassano del Grappa

Covid / 4

Vaccini, il mio grazie

a tutti i volontari

Domenica ho accompagnato la mamma (95 anni, non deambulante)per la terza dose di vaccino anticovid presso il presidio sanitario di Sacile. Ho rilevato una efficiente organizzazione nello svolgimento dell'attività vaccinale. Oltretutto i vaccinandi hanno potuto attendere il proprio turno all'interno della struttura e non all'aperto,come in precedenza. Volevo esprimere la mia riconoscenza ed il mio ringraziamento a tutti gli operatori sanitari ed ai volontari della Protezione Civile per il lavoro che stanno svolgendo con abnegazione e senso del dovere. In una domenica di sole, prenatalizia, con bancarelle e manifestazioni ovunque, mettono a disposizione il loro tempo per la salvaguardia della nostra salute. Grazie.

Marina Marmai

Sacile (PN)

Televisione

Eleganza e signorilità

di quella ballerina

Tanto per cambiare: mi riferisco a: Ballando con le stelle Tv di sabato 11 c.m. Spettacolo sufficientemente piacevole, tant'è vero che non mi sono addormentato. Quello che voglio evidenziare: il modo in cui eseguono, le coppie dei ballerini, il loro ballo. Mi spiego: in primis le ballerine sono, quasi sempre, a gambe slacà con le mutande al vento, pronte ad una visita, aerea, ginecologica. Sicuramente appartengo alla vecchia generazione. Tant'è vero che ho molto apprezzato l'eleganza e la signorilità della ballerina Valeria Fabrizi.

Luciano Bertarelli

Rovigo



