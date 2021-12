Quirinale

Incapacità dei politici

e doveri istituzionali

E' umiliante, per noi italiani, che una classe politica, incapace di esprimere un Presidente della Repubblica, chieda prima a Giorgio Napolitano e poi a Sergio Mattarella di prolungare il proprio mandato. E' umiliante che il Capo dello Stato, per incapacità propositive delle forze politiche presenti in Parlamento, debba ricorrere spesso a delle figure di prim'ordine per formare un Governo. Sarebbe umiliante che il prossimo Presidente della Repubblica non rappresentasse l'unità nazionale (art.87 della Costituzione). Invito i partiti a svolgere il proprio ruolo con dignità e onore (art.54 della Costituzione), sia nella scelta del prossimo Presidente della Repubblica, sia nella garanzia di una stabilità del Governo. E' un loro preciso dovere etico, prim'ancora che politico.

Cosimo Moretti

Martellago

Istituzioni

Deve essere difeso

il bene Stato

Ritengo che sia corretto, anzi indispensabile che lo Stato si difenda. Lo Stato è la forma della nostra organizzazione sociale, il bene pubblico o parte di esso, ed è immorale che di volta in volta sia considerato la vacca da mungere, il delinquente cui attribuire ogni malefatta, la cosa da distruggere. Anzi, a mio parere, la premura della sua salvaguardia difetta anche nelle istituzioni e nelle persone delle istituzioni oltre che nei regolamenti e nelle leggi. Spesso si invoca rigore, ma il significato della parola sembra oscuro.

A.B.

Scioperi

L'inutile azione

di Landini e sodali

Qualche sera fa, a Porta a Porta, il confronto fra il segretario (scioperante) della Uil, Bombardieri, e quello (non scioperante) della CISL, Sbarra, alla presenza di un vice direttore del Sole24Ore, ha dato piena dimostrazione della poca o nulla sostanza delle ragioni addotte per mettere in atto dopo ben otto anni un nuovo sciopero generale.

Si è indetta una guerra contro il Governo in pienissima pandemia e con contagi in aumento drammatico, contro un governo che ha fatto e sta facendo una politica d'intervento davvero mai vista, un governo che sicuramente opera bene ed al massimo delle sue possibilità stante la drammatica situazione debitoria del paese. Un Governo diretto da un Presidente del Consiglio che il mondo ci invidia e che in poco tempo ha riportato l'Italia a livelli inconsueti. Ma Landini & C. scatenano la guerra decidendo di non far lavorare e di togliere al paese una porzione di PIL, per fortuna piccola stante la modesta partecipazione effettiva. Landini, mobilitando masse, ha anche deciso che era il caso di dare una mano al virus ed al Dio dei contagi! Assurdo risentire vecchi slogan sindacali di certo non adatti all'odierna situazione italiaca e mondiale. Ma tant'è, Landini ha deciso, io credo, di mettersi in mostra, di entrare in competizione e magari di dare qualche lezione anche economica a Draghi, lui, senza titoli di studio e senza professionalità diverse dall'essere sindacalista da sempre. Ma per favore...

Piero Zanettin

Padova

Calcio

Il sorteggio farsa

di Champions League

Ho assistito in tv al sorteggio degli ottavi di Champions League. Estrazione annullata e rifatta. La causa? Leggevo di un problema tecnico del software e di un provider.Software, provider, backup, browser, multitasking ecc.. Par cior sù quattro balete in te una scudela?...e sbagliar!

Guido Maso

Unione Europea

Da Bruxelles

troppe stramberie

Dove sta andando l'Europa? Non passa giorno che a Bruxelles inventino qualche stramberia, cito alcuni casi partendo dall'olio d'oliva (eccellenza Italiana non difesa), il tentativo di eliminare il Natale, il divieto di vendita o affitto delle case, lo svuotamento dei laghi e, l'ultima, la messa al bando delle carni rosse. Ma l'elenco sarebbe assai lungo. Magari dopo c'è il dietro front, ma il tutto lascia alquanto da pensare. Penso che i Padri Fondatori dell'Unione, i cui nobili principi avevano ben altri progetti, si stiano rigirando nelle tombe. Si sente tanto parlare di europeisti ma di questo passo saremo portati a sentirci europei solo perchè viviamo nel continente Europa.

Celeste Balcon

Belluno

Regali di Natale

Il potere taumaturgico

dei libri da leggere

Un indizio per scoprire se inconsciamente teniamo davvero alla vita è: Quanti libri abbiamo pronti a casa da leggere?. Si perché scoprire libri da cercare e cercarli anche con fatica fino ad appropriarsene, aggiungendoli a quelli che si dovranno assolutamente leggere, allunga la vita fornendole una potente ragione di vita: non si potrà-dovrà morire prima di aver letto certi libri! Libri-comodino che diventano la misura di quanta vita reputiamo ci resti valevole d'essere vissuta! Ecco perché pur nella disapprovazione circostante ci si riempie la casa di libri ancora da leggere, vita difficile da gestire e che minaccia il respiro, ma vita, e sua misura certa di distanza dalla morte. Andiamoci a cuore leggero, a prenderci-regalare i libri in promemoria: son tutta proroga-allungamento e augurio di lunga vita nella sua bellezza!

Fabio Morandin

Venezia

La pandemia / 1

Tamponi rapidi

col personale sospeso

A costo di risultare insistente sono qui a scrivere affinché l'Ulss 3 riapra a tutti, previa prenotazione, i drive per fare i tamponi rapidi mediante l'utilizzo dei medici/infermieri temporaneamente sospesi. Da un lato si darebbe sollievo alle farmacie (nelle quali per forza di cose si creano assembramenti) e dall'altro l'Ulss 3 recupererebbe un po' di soldi che farebbero comodo alle casse della stessa. Inoltre con le nuove ipotesi al vaglio del Governo ci saranno ulteriori richieste di tamponi rapidi anche per i vaccinati e, a mio modesto parere, si rischia che salti il banco. L'Ulss 3 si deve rendere conto che non può scaricare un servizio pubblico sul privato perché alla fine anche questo non riuscirà a tamponare l'urto di questa decisione. Cordiali saluti A. S.

Andrea Spinato

Mestre

La pandemia / 2

Rilevo la carenza

di veri controlli

La situazione dei Contagi pare ormai ...essere sfuggita di mano; pandemia é pandemia ma non tutti i Cittadini la riconoscono. O fanno finta di non riconoscerla. E' normale pensare che un qualche Controllo - che in atto non si riscontra nel nostro Centro Storico - riuscirebbe a ridurre un po' il diffondersi dei Contagi. Signor Direttore, il Gazzettino evidenzi a chi di dovere questa gran carenza (assenza) di Vigilanza e Controllo.

Roberto Inio



