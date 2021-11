Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

QuirinaleBerlusconi presidenteipotesi assurdaSi parla, si scrive, si vocifera di una possibile candidatura di Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica. Ma ci rendiamo conto dell'assurdità dell'ipotesi? Veramente non c'è limite alla fantasia. Forse chi crede a questa possibilità non ha letto il curriculum del candidato, che non pare sufficiente, anche se non tutti possono essere Draghi. Ma forse l'interessato un pensierino lo fa...