Quirinale / 1

Casellati può essere

ottimo Capo dello Stato

Purtroppo il tempo stringe: l'elezione del nuovo Capo dello Stato a sostituire il meritevole Sergio Mattarella si avvicina. Sentito il parere di importanti persone vittoriesi a me vicine, mi permetto di suggerire che a coprire tale carica istituzionale sia la Dott.ssa Elisabetta Albertini Casellati, che attualmente copre la seconda carica dello Stato italiano. Nello svolgere il suo lavoro di Presidente del Senato si è guadagnata stima, fiducia e autorevolezza. E' una donna, politicamente parlando, di destra moderata ma che guarda alla sinistra moderata. E' una signora che ci ricorda tanto il grande Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi.

L'attuale Presidente dott. Mario Draghi farebbe bene a continuare a governare l'Italia perché noi italiani in questo delicato momento abbiamo estremo bisogno della sua competenza e del suo prestigio. Se i grandi elettori convergessero i propri voti per eleggere la Dott.ssa Casellati a Presidente della Repubblica italiana, ci ricorderebbero Tina Anselmi, primo ministro donna: la Casellati sarebbe la prima presidente italiana donna, alla pari di altri capi di Stato.

Mia moglie Teresa, ora purtroppo defunta, nel sentire Elisabetta parlare e presenziare eventi istituzionali, diceva. E' una donna gentile, sensibile, colta e anche piacente. Non che non ci siano altre persone stimate da nominare a tale alta carica, io però vedrei bene la signora Casellati eletta all'unanimità alla prima elezione.

Sergio Colombera

Vittorio Veneto

Quirinale / 2

Berlusconi presidente?

Non ha il profilo giusto

Qualche sera fa in TV l'On. Gasparri ha indicato Berlusconi (già lo si sapeva) come l'ideale prossimo inquilino del Quirinale, stante il fatto che era ed è il proprietario di una delle maggiori aziende italiane, è stato il Presidente del Consiglio che ha ricoperto la carica per il tempo più lungo ed è conosciuto dai potenti di tutto il mondo. E su questo posso essere d'accordo. Ha però tralasciato alcuni particolari. Berlusconi è stato varie volte sotto processo, che in qualche caso non è arrivato a sentenza per decorrenza dei termini (e non assolto, come ha scritto un giornale di sua proprietà), ha avuto storie con ragazze minorenni, con olgettine ospiti delle sue cene eleganti, in occasione di incontri internazionali ha tenuto comportamento non adeguato alla situazione, è stato oggetto di sorrisetti beffardi da parte di illustri personalità e tante altre marachelle che abbiamo letto su tutti i giornali. Credo che, alla domanda di moda un tempo se cioè comprereste un'auto usata da questo signore?, la risposta mia e credo di tanti altri italiani sia un netto NO.

Credo perciò che sostituire in tutti gli uffici pubblici la foto di una persona seria, corretta, saggia come Mattarella, con quella di Berlusconi sarebbe un boccone duro da digerire. E di questo dovranno tenere conto le persone che abbiamo mandato a rappresentarci per l'elezione del nuovo Capo dello Stato, sapendo che alle prossime elezioni politiche dovranno rendere conto ai cittadini della loro scelta, consapevoli che nel prossimo parlamento saranno in numero molto inferiore.

Adriano Bordin

Gli auguri di Natale

L'assurdità di quella

direttiva della Ue

Ursula von Der Leyen presidente della commissione europea, che ha varato, per poi fare marcia indietro, una direttiva sulle parole da utilizzare a Natale per non offendere chi non è cristiano. E dunque, per esempio: meglio usare un più inclusivo Buone feste invece di Buon Natale. Se non erro, secondo Eurobarometro, circa il 90% della popolazione italiana si dichiara Cristiana. Noi cristiani non siamo disposti a rinnegare la nostra religione e a nessuno permetteremo di calpestare i sacri valori del nostro cristianesimo. Chi sceglie di vivere qui in Italia si convinca che non abbiamo nessuna intenzione di cancellare il crocifisso, il presepe e nemmeno il Natale dai nostri cuori. E vediamo nella ricorrenza del santo Natale cristiano un messaggio rivolto all'intera umanità, senza alcuna distinzione. Il presepe non è affatto motivo di discriminazione, tutt'altro e invitiamo le persone di fede diversa ad arricchire questo magico momento natalizio esprimendo i propri valori religiosi. Forse tale condivisione farebbe arricchire tutti, indistintamente.

Mario Morara

Mira (Ve)

Venezia

Soldi per lo stadio ma

non per la Basilica

Leggo ora sul mio Gazzettino: Stadio e palasport: i soldi per Tessera. I soldi per Tessera?! E la nostra Basilica di San Marco? Ma i veneziani veri dove sono, dove siamo, ad accettare un simile scempio, pavimento smembrato, tubi enormi, macchinari inermi ed abbandonati! il tutto perché la ditta appaltatrice non ha più ricevuto risorse economiche per continuare i lavori che avrebbero dovuto in breve tempo mettere al sicuro la Basilica dalle acque! Ieri sera, mentre eravamo in coda per entrare ad assistere al concerto di Natale, quella triste realtà contaminava la bellezza dell'evento al quale stavamo per assistere! Purtroppo ci si rende conto anche di un doloroso senso di impotenza e di rassegnazione negli occhi della gente che guarda, come se si fosse giunti ad uno stato di ineluttabile rassegnazione, accettazione passiva di un degrado incontrastato! Ma il sindaco dov'è, a che cosa pensa?! Si, certo, lui non è veneziano, e credo si occupi prevalentemente della terraferma, da dove proviene; e qui, la mia convinzione è che il sindaco di una città come la nostra dovrebbe essere nato qui, tra queste calli e campielli per sentire profondamente l'amore per questi masegni per queste bellezze uniche e fragili! Ed invece...soldi per Tessera. Che tristezza.

Laura Fontana

Lido di Venezia

Banche

Prelievi agli sportelli:

rischio aumento di costi

Bancomat Spa, la società che gestisce il circuito omonimo, punta a cambiare la remunerazione del servizio di prelievo di contante negli sportelli Atm. Un progetto spinto dalle maggiori banche italiane.E' stata indirizzata un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Economia, Daniele Franco, per chiedergli se sia a conoscenza delle premesse. L'interpellanza parlamentare rivela che i risparmiatori italiani potrebbero essere ulteriormente penalizzati dalla liberalizzazione degli oneri sui prelievi agli Atm le cui nuove disposizioni attribuiscono, previo via libera dell'Antitrust, per ogni banca, la determinazione della commissione che i clienti degli altri istituti dovranno sostenere per prelevare. Attualmente è prevista una commissione interbancaria di 0,49 euro che per ogni singolo prelievo la banca emittente della carta riconosce alla banca proprietaria dell'Atm per l'utilizzo da parte di un suo cliente. Se il nuovo sistema venisse approvato dall'Antitrust, la commissione interbancaria sparirà e i costi saranno fatti gravare direttamente sui correntisti.

Antonio Cascone

Padova



