ProtestaTroppi alberghia Mestre e VeneziaGli attentati paesaggistici che si stanno catastroficamente sommando, in quel che rimane della nostra bella laguna, vanno contrastati quotidianamente per far capire che così facendo Venezia entro breve non esisterà più in quanto allagata fino ai tetti delle case o ridotta a un acquitrino malsano dove i ponti, i palazzi crolleranno per sempre. E questo per cosa? Per incapacità della politica e per orrende speculazioni edilizie come la probabilità di cementificare i Pili e il proliferare di alberghi...