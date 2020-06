Protesta

La bandiera

nel cassetto

Ieri era il 2 giugno, festa della repubblica italiana, e come anche il 25 aprile e il 4 novembre era mia consuetudine esporre la bandiera italiana in segno di appartenenza ad uno stato che si fonda sui diritti e doveri dei cittadini e sulla appartenenza ad una comunità. Non l'ho fatto, a malincuore, non ho messo fuori della mia casa la bandiera che resterà piegata nel suo cassetto fino a che non saranno riproposti quei valori che 74 anni fa hanno contribuito alla nascita della nostra repubblica. Troppe cose sono successe in questi ultimi mesi che hanno indignato milioni di italiani e cui la politica e stata compartecipe. La liberazione di oltre quattrocento detenuti tra cui alcuni mafiosi in regime di 41 bis. Una vergogna nazionale e una sconfitta dello Stato e un grande affronto ai famigliari delle vittime che hanno perso la propria vita per combattere la mafia. La corruzione della magistratura Italiana, parte anche questa di uno Stato, che ha provocato per il momento un dissesto morale incrinando la fiducia di molti Italiani nella credibilità delle istituzioni. Come possiamo noi cittadini credere nella democrazia quando chi dovrebbe esercitarla è corrotto. A questo si aggiunge un Presidente della Repubblica silente che non parla se non per ricordare i morti ma dimenticandosi dei vivi.

Gianni Fasson

Inps

Contributi

senza servizio

Da oggi colf e badanti possono fare la richiesta per ottenere un indennizzo causa covid 19. Tempo fa le scrissi che a causa del morbo l'assistente famigliare non convivente che accudisce una persona invalida al 100% fin dai primi di marzo cessò il servizio per paura, dissi pure che non potevo dargli torto vista la situazione. Feci notare però che l'invio dei bollettini Inps per il pagamento dei contributi non si era fermato; l'Azienda rispose che il pagamento dei contributi di Aprile era stato spostato a Giugno. Ora la domanda è, perché devo pagare dei contributi per un servizio non ricevuto? Faccio notare che nel prossimo mese di Luglio c'è la terza rata contributiva in scadenza. So che molte famiglie hanno interrotto il rapporto di lavoro con le loro collaboratrici, io non l'ho fatto e non vorrei per questo pensare di aver sbagliato.

Luigi Galli

Stato

Rapido a prendere

lento a dare

Faccio parte di quella percentuale di lavoratori che sono in cassa integrazione in deroga da marzo e che ancora non hanno ricevuto un centesimo. In questo periodo c'è stato un vergognoso passarsi la colpa dei ritardi tra governo, regioni e Inps; si è parlato di sburocratizzazione dell'iter per le pratiche, così come di milioni di euro stanziati. Bene, ad oggi non ho visto un euro ma il premio produzione che la mia azienda mi ha riconosciuto sulla valutazione del mio operato 2019 è stato regolarmente e immediatamente tassato del 40%. Ora, in un paese in cui il welfare funziona, è un piacere pagare le tasse mentre nel nostro non è così e mi trovo, tristemente, a pensare che forse fa bene chi evade le tasse.

S.C.

Servizi

Lingua dei segni

e sottotitoli

Ormai in quasi tutte le trasmissioni televisive: telegiornali, conferenze stampa, rendiconto sul coronavirus, annunci di presidenti di regione o di sindaci o di dirigenti della protezione civile etc etc ... è sempre presente una interprete della lingua dei segni! In buona sostanza è una attenzione o un servizio veramente sproporzionato, anche probabilmente ipocrita, considerando il numero molto contenuto dei fruitori in grado di comprendere la LDS. Forse si potrebbe sostituire l'interprete LDS, con lo scorrimento di banali, comodi sottotitoli... che sarebbero utilissimi per i moltissimi sordastri e anziani sordi o maludenti che non conoscono la lingua dei segni.

Renzo Smergo

Nuove auto

Meno inquinamento

ma più traffico

Ho letto il vostro articolo sul problema dell'auto in Italia, del numero di auto invendute e del numero di auto obsolete circolanti. Con questo momento attuale con la crisi del trasporto pubblico non sembra una manovra organizzata per spingere l'acquisto di una nuova auto? È vero che questa nuova auto potrà diminuire l'inquinamento ma contribuirà di sicuro ad aumentare il traffico. Non vi sembra un modo ancora di scaricare colpe di mala gestione della situazione/sicurezza?

Alcide Tonetto

Covid

Il vaccino

della terza fase

Scollinato anche il ponte del 2 giugno, mentre la mobilità bene o male è stata ripristinata anche tra le altre tessere del puzzle regioni-Paese, intanto che torniamo all'andazzo pre-covid facendo i debiti scongiuri del caso incrociando tutte le dita comprese quelle dei piedi, della ricognizione fatta nella personale libreria in questo periodo di letture e riletture, mi resta un retrogusto del quale una breve lista di titoli può rendere l'idea e essere di buon viatico da condividere: Viaggio al termine della notte; La luna e i falò; Al di là del fiume tra gli alberi; Veneto barbaro di muschi e nebbie; Un paese di temporali e primule; I vagabondi del Dharma; Lacrime e santi; La pazienza dell'arrostito; Il pasto nudo; E ogni tanto passava una nave. Ecco, bene che stiamo attenti ai numeri, ma anche la parola ha una sua matematica, e la lettura-letteratura resta un vaccino essenziale anche nella terza fase di qualsiasi pandemia.

Fabio Morandin

Turismo

Spiaggia

non più libera

Leggo dei vincoli imposti per l'accesso alle spiagge. distanziamento dei lettini, prenotazioni ecc., il tutto rispondente ad una logica di prudenza onde evitare troppa concentrazione di persone. Ma mi stupisce la necessità di prenotazione per accedere alla spiaggia libera. Il servizio di questo giornale riguarda Jesolo ma immagino che la normativa sia veneta. Gli scorsi anni con mia moglie usavo frequentare il tratto del litorale di San Nicolò del Lido, prossimo alla diga che delimita l'isola verso Punta Sabbioni, non per spirito asociale ma per rimanere tranquillamente a leggere e insieme godermi mare e sole, magari per poi godere al tramonto uno spritz o una cena al bar o un ristorante vicino. Non ho mai trovato concentrazioni pericolose di persone, nemmeno nei giorni intorno a ferragosto. Forse è difficile fare una norma generale e probabilmente le poche spiagge libere accessibili direttamente con l'auto dalla terraferma presentano pericoli diversi. Ma al Lido, la norma sembra fatta per evitare di poterle fruire, favorendo soltanto gli stabilimenti organizzati. Se uno fa la mia scelta significa che vuole la sua libertà, non dover programmare l'accesso. Così quest'anno, malgrado gli inviti a fare turismo in Italia, mi costringeranno a prenotare un periodo in Grecia!

Aldo Mariconda

© RIPRODUZIONE RISERVATA