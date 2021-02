Prospettive

Gli uomini di valore

e la pensione

Pochi mesi fa un mio diretto superiore in azienda costretto al pensionamento mi disse: fuori da qui non ho niente. A me risulta abbia una famiglia ma capisco, pur rabbrividendo, l'esternazione. Oggi all'alba leggo un avvincente articolo storico, a tratti romanzato, sulla Colt - iconica presenza in tutti i film americani. Imparo che è stata brevettata nel 1835 e altre specifiche storiche e tecniche che ignoravo. L'articolo è piacevole e si legge con velocità. Con il tempo ho imparato a fare attenzione a chi scrive sul giornale; ricordare di citare il pezzo di un giornalista durante una conversazione più essere mossa astuta. Finisco di leggere e vado a vederne l'autore: il dott. Nordio! Cribbio lo ricordo quando per faccende personali passava in ufficio da me in zona Rialto, sempre cortese e disponibile. Oggi leggo un nuovo suo intervento sul Gazzettino - sicuramente differente da altri già scritti - e per questo ancora più gradito. Complimenti dottore, ha molto da dare e da ricevere! Continui così.

Giovanni Gastaldi

Vaccini / 1

Grandi vecchi

penalizzati

Mi riferisco alla lettera della signora Ciampi. Ho anch'io 85 anni, sono in buona salute e in attività. Non pretendo una vaccinazione immediata e rispetto - anche se non condivido - i criteri decisi da chi ha la competenza. Tuttavia trovo scorretto che il calendario previsto si fermi ai nati nel 1938. Le persone nate nel 1937 o 1936 o prima, non esistono. E pure la stampa locale non ne fa cenno. Genericamente si scrive successivamente. Presumo che questa mia non verrà presa in considerazione, ma ritengo che per pura correttezza dovrebbero essere informati pure i grandi vecchi, anche da chi scrive. O si pensa che potremmo morire prima, liberando quindi i meno anziani e usando le dosi dei vaccini a disposizione? Non si sa mai.

Maria Luisa Semi

Vaccini / 2

Le graduatorie

al contrario

Vorrei brevemente segnalare che la programmazione vaccinale, così come risulta dai vari link della Regione Veneta, sembra non tenere in debito conto dell'anziano novantenne e ultranovantenne. Infatti nel Veneto non si inizia, come invece avviene, almeno da quanto si evince dai telegiornali, in Lombardia e in altre Regioni quali Liguria e Lazio, da queste persone fragili. Non ritengo fondato il criterio che ci riduce ad ultimi della graduatoria e anzi mi viene il sospetto che questa scelta sia collegata a elementi non certamente improntati alla salute, bensì, come dice Papa Francesco, alla cultura dello scarto. Mi viene altresì il sospetto che gli anziani ospiti delle strutture protette (RSA) siano stati vaccinati perché potenziali fonti di contagio e solo dopo per tutelarne la loro incolumità fisica. Spero di sbagliarmi, anche se questo è dimostrato, deduttivamente, dal fatto che, sempre da quello che si legge nei link della mia regione, più una persona è anziana e più viene allontanata la data della sua vaccinazione. Ciò mi fa pensare che si stiano sacrificando i vecchi genitori e nonni, commettendo così il grosso errore di perdere la sapienza e la saggezza, proprie di questa età, patrimonio (affettivo, umano e, non in secondo luogo, sociale e solidale) indispensabile per i giovani e per la società presente e futura.

Gino Braga

Vaccini / 3

Vorremmo essere

protetti anche noi

C'è veramente da indignarsi, non certo da rassegnarsi, di fronte al piano delle vaccinazioni anti-Covid-19 in attuazione da parte della Regione Veneto. Perché non si tutelano, prima, le persone più anziane, con più di 84 anni di età, che vivono autonome al di fuori delle RSA? Non è vero che non hanno rapporti sociali e che non sono attive: votano, pagano le tasse, contribuiscono a far girare l'economia. Quello scelto è un piano che offende e secondo me, da rivedere e modificare in fretta. Ci sono anziani come me, attivi, autonomi, dotati di patente, che non gravano sul servizio sanitario, che hanno pagato tutti i loro contributi e chiedono il rispetto del loro diritto di essere tutelati e protetti.

Maria Buriola

Venezia

Lo sciopero

dei vaporetti

Scrivo perché sono delusa dalla ACTV di Venezia, in quanto in un momento così drammatico di pandemia ancora pensano di fare sciopero dei trasporti; mi rendo conto che hanno i loro diritti, ma chi ci pensa ai diritti di chi si deve muovere in una città nell'acqua? Centinaia di persone sono senza lavoro e sarebbero felici di poter lavorare come chi in questo momento lo sta facendo (addetti ai trasporti pubblici). Ci vorrebbe un po' di buonsenso secondo me!

Francesca Contin

© RIPRODUZIONE RISERVATA