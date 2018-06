CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PropostaUn altro approccioper i migrantiGià si dice che ii flussi migratori da una sponda all'altra del Mediterrano non conosceranno fine. Tanto varrebbe, dunque, visto lo stop imposto dal nuovo governo, ripensare ad una migliore interpretazione di accoglienza come prassi. D'accordo, non è possibile accogliere tutti, ma si può giungere alla correzione degli errori infcianti l'integrazione. Fino a ieri chi scendeva dal barcone poteva pensare di essere giunto alla meta, con tanto di vitto e alloggio, paghetta giornaliera, cure mediche, tutto...