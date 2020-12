Progetti

Riscrivere

il futuro di Venezia

Il dibattito sui progetti da finanziare con il Recovery Found, mi pare che in città non sia decollato, almeno dopo la campagna elettorale. Mi permetto di azzardare due proposte: a Marghera e al Lido di Venezia sono presenti due dei più grandi buchi neri del Comune che aspettano da tempo un'opportunità per ritornare ad essere vivi. E quell'opportunità è proprio ora. Sì, perché se è un nuovo residence turistico quello che prospetta il futuro per il Lido di Venezia, su progetto di cdp che giustamente si attende sostanziosi ritorni economici, ora si potrebbe aprire a nuovi scenari altrettanto interessanti. Così come per il Palaexpo, la colossale cattedrale nel deserto di Porto Marghera nelle zone del Vega - anch'esso in realtà mai completato -, che aspetta impaziente un salvataggio dal degrado lasciato dall'assenza di interesse e attività da ospitare. Casa per startup, piccole imprese o attività tradizionali, centri polifunzionali che tanto mancano in città o nuovi spazi da destinare ad istituzioni, associazioni o università. Il tutto è possibile attingendo a fondi svicolati da particolari interessi e in ogni caso a tassi molto competitivi. Insomma due miniere d'oro che aspettano di essere riscoperte all'interno di un progetto attento, meticoloso e a stretto contatto con la realtà cittadina, ma necessariamente estraneo alla monocultura turistica. C'è la possibilità di riscrivere il futuro della città, è un'occasione da non perdere!

Carlos A. Ruzzene

Mestre (Ve)

Recovery Fund

Vediamo se

lo Stato funziona

Sarà vero che i soldi del Recovery Fund cambieranno il nostro Paese? Oppure solo il governo, una malaugurata sorte simile a quella che spesso tocca a chi vince un'enorme somma alla lotteria? È quasi certo che non si parlerebbe in questi giorni di crisi del governo, se non ci fossero i 209 miliardi di euro da gestire per il bene di un Paese in perenne emergenza. Impresa improba e quasi impossibile, se si guarda a quanto è successo in passato, specie con i fondi europei e con le varie provvidenze a beneficio di determinate aree del territorio nazionale. Non abbiamo quasi mai fatto centro. Bravissimi ad elargire bonus e sussidi, a conservare i privilegi, molto meno a far cambiare cultura e mentalità. Una prova non del tutto secondaria della nostra credibilità sarà quella della prossima distribuzione dei vaccini, situazione che dimostra le capacità organizzative e di gestione di risorse, al pari di altre elargite dalla UE. Che, come alcuni dicono, abbiamo la fortuna di avere alle spalle anche in questa circostanza. Sarà inevitabile nei prossimi mesi il confronto con i Paesi a noi vicini per dimostrare se lo Stato veramente funziona e comanda e non invece il potere mafioso. Un altro capitolo potrebbe riguardare le vere, o presunte, intenzioni e obiettivi, dei movimenti politici, e non, che stanno davanti ai nostri occhi. Non solo Renzi. È verità, oppure falsità, quanto dicono apertamente, o piuttosto quello che si nasconde dietro alle loro parole?

Luigi Floriani

Conegliano (Tv)

Zona Gialla

Gli sbagli

del Veneto

Per non farla troppo lunga... dentro questa malattia pandemica, la Regione del Veneto aveva dimostrato di essere la migliore, il migliore sistema sanitario, un fiore all'occhiello tanto, da continuare, anche negli ultimi periodi, ad essere Regione a colore giallo. Ma, negli ultimi tempi qualcosa non ha funzionato: il Veneto è primo per numero di contagi e, purtroppo, primo per numero di morti. Maglia nera delle Regioni. A questo punto, sono d'obbligo alcune domande, come mai: da prima della classe, attualmente, il mitico Veneto si trova agli ultimi posti? Qualcuno a modificato numeri e nascosto verità? Non so chi abbia l'obbligo delle risposte, anche se, il Presidente Regionale, subito dopo la vittoria alle elezioni di settembre, aveva dichiarato che il grande successo comportava anche l'aumento delle sue responsabilità. In politica non c'è nessuno che dichiari le eventuali proprie colpe... ma, i morti sono li che ci interrogano. Buon, speriamo, 2021.

Elvio Beraldin

Vaccinazioni

Meglio dare

precedenza ai giovani

Mi scuso per il mio vizio di cantare fuori dal coro. Questa volta, poi, sono così stonata che tutti si tureranno le orecchie! Me lo dirà lei. Non sono d'accordo con la campagna vaccinale così come è programmata un po' in tutta Europa. D'accordo per la precedenza assoluta al personale medico e paramedico di ogni ordine e grado, ma perchè poi passare agli anziani? La prego di notare che, essendo vicina agli 80 anni, non parlo pro domo mea. D'accordo per le RSA, ma non tanto per l'età degli assistiti quanto perchè le RSA sono luoghi di assembramento e quindi di diffusione del virus. Non siamo noi nonni a diffondere il virus, sono i giovani, gli studenti, i movidaioli, i negazionisti, i commessi dei supermercati (poveretti, eroi del lavoro quanto i medici), e soprattutto gli asintomatici. Insomma, dopo il personale medico e le RSA, secondo me, bisognerebbe pensare alle scuole, dagli asili nido agli atenei, dal più giovane bidello al più anziano rettore con tutti i loro studenti, specie adesso che la variante inglese sta contagiando i bambini; i bambini hanno bisogno delle coccole della mamma e del papà e allora, per carità vacciniamoli prima dei nonni. Quando sarò convocata cercherò di mandare avanti uno dei miei nipotini, ma non so se sarà permesso. Sicuramente ho torto, però...

Anna da Schio

Venezia

Bollettini

La precisione

dei numeri

Un vecchio detto dice che a carnevale ogni scherzo vale, per uno strano arcano il governo, esperto in misteri, forse perché la rima è la stesa ha deciso di farli anche a Natale. Il 25 dicembre il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno diramato il solito bollettino Covid delle ore 17. Stando al documento il Veneto avrebbe avuto oltre 5.000 contagi. I veneti vengono colti dal panico compreso il governatore Zaia, e a ragione ci aggiungo. Ma i dati divulgati erano giusti? Il bollettino riportava il numero di tamponi eseguiti nel giorno di Natale: 13.766. Lo stesso bollettino ci consente di calcolare il numero dei tamponi diagnostici che sono risultati 3.999. Come è possibile che su 3.999 persone esaminate ne siano risultate positive 5.010? Se non sono in grado di spiegare questa banalità possono anche fare a meno di fare i comunicati. La precisione dell'informazione è riscontrabile anche il 3 dicembre con gli oltre 11 milioni di tamponi diagnostici eseguiti in Campania o i quasi 900 mila in Molise il 5/12 e mi fermo ai numeri palesemente errati. Ma sì, l'importante è dare i numeri nel senso metaforico della battuta, uscire con il comunicato, tanto nessuno lo leggepensano. Ed è questo quello che alla fine da più fastidio.

arch. Claudio Gera

Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA