Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PrioritàErrore gravenon tutelare gli anzianiC'è veramente da indignarsi, non certo da rassegnarsi, di fronte al piano delle vaccinazioni anti Covid-19 in attuazione da parte della Regione Veneto. Perché non si tutelano, prima, le persone più anziane, con più di 84 anni di età, che vivono autonome al di fuori delle RSA? Non è vero che non hanno rapporti sociali e che non sono attive: votano, pagano le tasse, contribuiscono a far girare...