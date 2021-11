Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PrezziL'accisa mobiledimenticataL'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità (e non solo), è dovuto anche all'aumento dei carburanti: benzina, gasolio, gas-Gpl e del metano. Se non erro esiste una legge per tagliare le tasse sui carburanti, in realtà è stata applicata una sola volta. Si tratta dell'accisa mobile, introdotta con la legge 244/2007, il meccanismo che prevede una riduzione trimestrale delle accisa compensata dalle...