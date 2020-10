Presidenzialismo

Una rivoluzione

difficile

Certamente sono elementi di forza dei sistemi di governo regionali (e comunali) non solo l'elezione diretta del Presidente (e del Sindaco), ma anche un sistema di governo presidenziale che concentra nell'organo di vertice (rispettivamente il Presidente o il Sindaco) sia la rappresentanza che la direzione politica dell'ente e la scelta personale della squadra di governo. Ma per tradurre tale modello a livello nazionale sarebbe necessaria una rivoluzione dell'attuale sistema parlamentare, di cui pochi sostenitori del presidenzialismo sembrano consapevoli. Non basta invocare a gran voce l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che da sola sarebbe del tutto ininfluente sia sulla creazione che sulla stabilità dei governi se al Presidente non venissero attribuite funzioni politiche di cui è attualmente privo. O affidando la piena direzione dell'attività di governo al Presidente stesso, sopprimendo il Presidente del Consiglio e la fiducia parlamentare incompatibile con la legittimazione che deriva dall'elezione diretta - come negli stati presidenziali (e nelle regioni). O, in alternativa, assegnando al Presidente poteri di indirizzo politico generale e la nomina di un Primo Ministro per coordinare l'attività del governo, come nel semipresidenzialismo francese, dove quest'ultimo opera con l'appoggio della maggioranza dell'Assemblea Nazionale, peraltro non sempre omogenea a quella che ha eletto il Presidente.

Paolo Steffinlongo

Omicidi

L'odio verso

chi è felice

Nel 2018, mentre passeggiava lungo il Po, venne ucciso Stefano Leo. Il suo assassino disse: Era troppo felice!. Nel settembre di quest'anno sono stati uccisi a Lecce da Giovanni Antonio De Marco i fidanzati Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Perché? Ha detto Giovanni: Li ho uccisi perché troppo felici!. La stampa ne ha scritto diffusamente. Il pericolo, credo, è che, dopo il primo sgomento, questi fatti restino privati. Certo, lo sono perché privato è l'abnorme sentimento d'invidia non la follia che, incubato e degenerato ha originato simili delitti. E però c'è dentro qualcosa di pubblico, di più profondo, che ci riguarda tutti. È come un baco dentro una società incapace, come è stato autorevolmente scritto, di sostituire la felicità (che riguarda l'io) con la gioia (che è collegiale). Mi è facile un collegamento con la politica, attività umana che, per definizione, dovrebbe riguardare il noi, ed il noi in prospettiva di maggior benessere diffuso. Ritengo che anche dentro buona parte della politica, del sentire, dell'agire, del reagire politico, si sia insinuato il baco. Se ciò è vero, serve una grande, corale trasformazione (che non è riformismo, che non è rivoluzione), capace di guardarsi dentro, confrontandosi con il bello, il buono ed il saggio che sono al suo esterno. Con la consapevolezza che anche l'esterno, cioè la società civile (penso soprattutto al delicatissimo impianto dei like e dei fallower) può degenerare se la politica, i media e le classi dirigenti in genere del Paese non danno, per primi, il buon esempio. Credo si tratti di un'operazione concretamente urgente: non è moralismo, né qualunquismo, se non per chi, a mio parere, questo vuol fare interessatamente credere.

Renato Omacini

Virus

Le colpe

della Cina

Il virus che ha provocato e provocherà un numero impressionante di morti in tutto il mondo, danni ingenti in tutti gli aspetti della vita, una crisi economica che ne produrrà di enormi a catena, è nato in Cina. Allora, non per dannose e inutili vendette ma, se non altro, per rispetto verso i defunti e i sofferenti, e anche per difesa davanti a possibili altri pericoli del genere in futuro, mi s arei aspettato che almeno le Nazioni che si dicono democratiche, il nostro Governo, i politici ma anche i media e i giornalisti liberi, si facessero sentire nei confronti del regime cinese! Del resto, se in Cina il virus non è stato fabbricato apposta, per lo meno per errore da certi laboratori è uscito, e se non è così (ma ci sono pesanti indizi del contrario), comunque la sua eventuale origine naturale è stata provocata e proviene da quel Paese, e in questo caso è colpevole la censura e il ritardo con cui è stata resa nota l'epidemia! Invece nulla, a p arte pochi (peraltro esperti virologi) e gli Usa hanno osato accusare la Cina... niente di niente dai principali mezzi d'informazione italiani... sono esterrefatto! Evidentemente, da un lato, sono troppo accecanti gli interessi economici che ci vogliono legare (letteralmente) al colosso asiatico e, dall'altro, è troppa la soggezione che l'Europa nutre nei confronti della Cina!

Gaetano Mulè

Preoccupazione

Perché oggi il vaccino

scarseggia?

Sento che il vaccino antinfluenzale scarseggia e nelle farmacie sarà praticamente introvabile; sta succedendo la stessa cosa delle mascherine: dicevano che bisognava metterle ed erano introvabili, solo che questa volta la situazione è molto più grave. Sono preoccupato perché ho 78 anni e spero che il mio medico di base riesca a vaccinare me e mia moglie (conosce bene la nostra situazione sanitaria). Domando: come mai in tempi normali il vaccino era disponibile, adesso in piena pandemia scarseggia? Chi ci governa è in grado di dare un pò di tranquillità alla popolazione?

Claudio Jannucci

Spresiano (Tv)

Covid

Un bonus

agli italiani

Nei mesi del blocco totale sono successe tante cose, alcune dimostrano il livello di irragionevole paura raggiunto. Ad esempio i postini, il personale addetto nella sanità spesso irritato per la situazione, in vari ambienti l'applicazione di misure in maniera più eccessiva o meno. Persone pronte a denunciare senza sapere cosa alcuni stessero facendo e perchè. Un alto livello di paura proprio perchè, l'assurdità di certe misure si è veduta, in questo blocco totale. Non ci si protegge e non si vive rinchiudendosi come fossimo detenuti e quasi lasciati lì.Le forze dell'ordine che multavano e quasi mettevano ai domiciliari, per qualche centinaio di metri fuori dal proprio paese per fare benzina. Multavano persone appartate in atteggiamenti intimi, proponevano pene nemmeno date per gravi e reali omicidi. Certe aziende hanno dimostrato che si poteva continuare a lavorare in sicurezza, senza chiudere. Pensando di risparmiare si sono fatti paurosi debiti che forse colmeranno altri. Malgrado la demagogia su tempi nuovi, il tempo dirà quali manovre sono in corso circa il bene collettivo. Un lockdown non è il meglio per una società che voglia praticare il terzo millenio, in sicurezza si può fare tutto ed evitando il superfluo. Dovrebbero dare un bonus agli italiani per la pazienza e l'arrendevolezza dimostrate.

Giuseppe Pietroni

