Prese in giro

Poveri

mafiosi

Vedendo una trasmissione televisiva mi sono accorto che la potentissima mafia che ha ammazzato magistrati eroici come Falcone Borsellino, temuta in tutto il mondo, tanto che si ha paura persino a nominarla, ha a capo delle persone malaticce, ai limiti con l'invalidità: è il caso di Francesco e Walter Schiavone colpiti da anoressia nel carcere di Poggioreale perdurata fino al 2001. Il pluriomicida Giuseppe Setola, detto non a caso Peppe O Cecato, grazie ad una diagnosi di maculopatia era riuscito a lasciare il carcere per una visita al centro oculistico di Pavia, da cui è puntualmente evaso. Tornato a Casal di Principe nella primavera del 2008, lui e il suo clan hanno lasciato per terra 18 corpi. Buona mira per uno considerato cieco. La medaglia d'oro della beffa spetta a Luigi Cimmino, capocosca napoletano. Per anni si è finto pazzo, che riceve una pensione di invalidità. Sono sicuro che quando e se arresteranno Messina Denaro scopriremo quanto è malato il povero boss e provvederemo subito ad assegnargli una regolare pensione d'invalidità.

Annibale Bertollo

Cittadella (Pd)

Il militare eroe

Gli uomini

di coraggio

Potrebbe apparire normale che un militare cada in servizio, poichè si dice abbia scelto un mestiere rischioso. In questo caso un militare della Marina Italiana, un indomito padre di famiglia a salvare un figlio dai flutti del mare in tempesta. Un anonimo scrisse: Forse è destino che gli uomini di coraggio muoiano così. Ricordatevi dei coraggiosi, e quando sarete felici e godrete della libertà che i coraggiosi vi hanno donato, abbiate per costoro un pensiero. Un pensiero seppur fuggevole per coloro che sono passati tra di noi come una carezza nel vento.

Paola Vettore

Padova

Definizioni errate

Di Venezia

ce n'è solo una

In questi giorni si è sentito di tutto e di più riguardo a Venezia. Stanchi di usare l'abusato Venezia centro storico (molti si chiedono: centro storico di cosa? Il centro storico di Venezia se mai è Rialto) si è sentito Venezia Medievale, Venezia storica, addirittura Venezia peninsulare! Di Venezia ce n'è una sola e cioè VENEZIA e tutto il resto è entroterra veneziano con Mestre, Marghera, Favaro etc. Dire che Mestre è Venezia è un falso storico. Mestre non è mai stata Venezia, altrimenti anche Treviso è Venezia, Verona è Venezia. Due giorni fa ho letto sulla stampa: Venezia a lezione di monopattino. Parlavano di Mestre, ovviamente! Un lettore un po' distratto potrebbe pensare che adesso per via del covid a Venezia si può andare in monopattino, mentre non è vero, dato che a Venezia è vietato andare su un qualsiasi mezzo che non sia una barca, quindi affermare che a Venezia si va a lezione di monopattino è una falsità. Non falsiamo la storia, non cerchiamo di istillare nel cervello della gente che l'entroterra veneziano è Venezia. Purtroppo sono un comune unico, ma questo non fa e non farà mai di un territorio con macchine, camion, Tir, centri commerciali e autostrade una città lagunare come Venezia con la sua storia e la sua identità uniche.

Adele Stefanelli

Il commento di Ricolfi

Noi, Francia

e Germania

Il prof. Ricolfi come al solito traccia profili molto critici sul nostro Paese, avrà fonti scientifiche inconfutabili. Scrive che la nostra capacità diagnostica è sensibilmente inferiore alla Francia e alla Germania, da quali analisi e/o studio si evincesi? Non lo scrive. Sappiamo che negli ultimi 10 giorni la media giornaliera tamponi Italia è stata di 100mila e i positivi sono stati mediamente 1,5%; risulta che i positivi dei due paesi comparati siano molto superiori ma non ci dice il numero dei tamponi effettuati e pertanto non è possibile conoscere il raffronto con il nostro 1,5. Critica costruttiva, razionalità, diagnosi propedeutiche a una terapia efficace SÌ Cassandre no!

Sergio Bianchi

Venezia

Le frasi di Mattarella

Ma l'Italia

è un paese serio?

Ben ha fatto il nostro Presidente Mattarella a dare la stoccata a Boris Jonson e a definire gli italiani non solo liberi ma anche seri. Però ha completamente ragione il nostro Presidente? Perché a pensarci bene qualche dubbio mi sorge. Se rifletto alle continue sparate del fondatore di un movimento, trasformatosi ultimamente in partito per necessità di sopravvivenza, che ha basato il suo esordio nel mondo politico con i suoi roboanti Vaffa..., con il suo desiderio di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, con l'invenzione della decrescita felice, affermando che il Parlamento bisogna abbatterlo, con l'affermare che parlamentare può diventare un qualsiasi passante per la strada (una semplice riprova di questa affermazione è fornita dalla recente elezione a presidente della commissione Affari europei della Camera di un giovane diciottenne, titolo di studio della terza media e di professione commesso in un negozio di animali in quel di Varazze), proprio in un periodo che dovrà gestire partite di enorme complessità e dovrà misurarsi con una economia che sarà decisiva per milioni di italiani.

Renzo Turato

Padova

Immigrati di Oderzo

Italiani

produttivi e non

Leggo sul Gazzettino che gli ospiti della Zanusso di Oderzo hanno rifiutato il tampone con la motivazione che vogliono uscire per lavorare. Mi sono venuti dei dubbi: se ad un immigrato viene dato il permesso di soggiorno non ha più il diritto di soggiornare, a spese degli italiani, presso la struttura ma, deve bastare a se stesso, come tutti gli italiani. Se non ha il permesso, non può essere assunto regolarmente. Da nessun datore di lavoro pena multe e/o sanzioni a carico di quest'ultimo. Credo che abbiamo una diversa idea del lavoro tra italiani Produttivi, italiani Improduttivi e immigrati: i primi producono ricchezza per il paese; i secondi fanno lo smart working o al massimo conducono una APE in giro per le strade del paese (lavoro gravoso) con relativi benefici salariali e pensionistici; i terzi tendono il capellino da baseball davanti ai supermercati.

Giovanni Padoin

