Premio

Dostoevsky

per i negazionisti

Per colpa di balordi che, fregandosene dell'estrema gravità raggiunta dalla pandemia, si comportano peggio dei negazionisti, siamo al peggioramento della crisi. Ci sono problemi importanti nelle terapie intensive. Ridono in faccia a chi fa loro notare le decine di migliaia di morti nel paese, anche a causa del mancato uso delle mascherine e per gli assembramenti. Vengono sensibilizzati i prefetti ed i sindaci a far rispettare la legge anti virus. Ci si muove in questa direzione nel mese di novembre. Ma la pandemia è scoppiata in febbraio se non prima. Tuttavia questa gente ha vinto il premio Dostoevskij. Sarà loro consegnata una copia di una delle massime opere della letteratura russa: l'Idiota.

Luigi Barbieri

L'esperienza

L'inutilità

di Immuni

Volevo segnalarvi l'assurdità della Inutile App Immuni. Credendo di fare la cosa giusta così come molti miei conoscenti e amici l'ho scaricata aspettandomi da un momento all'altro un qualche Alert... Un giorno mi chiama un amico e mi dice di aver aperto la App così per caso e che questa segnalava un allarme di contatto avvenuto addirittura sei giorni prima senza però avergli inviato nessuna notifica. Chiama immediatamente il medico di base convinto che gli avrebbe fatto subito il tampone, ma questo gli dice che deve segnalare il caso alla Ulss e che sarà quest'ultima a procedere per il tampone. La ULSS non si fa mai viva, il mio amico senza sintomi ma chiuso a casa dopo 14 giorni decide di farsi un tampone privato che avrà esito negativo. Ma può riprendere la sua vita o deve rimanere prigioniero della Ulss che se ne è bellamente fregata? E se il primo giorno che esce Immuni gli manda un altro Alert che deve fare? Richiudersi altri 14 giorni a casa anche se sta bene per aspettare chi non verrà mai a vedere se sei positivo o no? Bene, sapete che faccio io? La disinstallo subito. Questo è lo specchio di come funziona questo governo di incapaci.

A.B.

Treviso

Il vaccino

non c'è più

A Treviso i medici di base attualmente sono sprovvisti dei vaccini antiinfluenzali per le persone over 65enni o con patologie e nel contempo l'Ulss ha iniziato le vaccinazioni di massa per gli over 60enni. Non era più logico visto la scarsità dei vaccini fornire in primo luogo i medici di base? Dopo aver prenotato il suddetto vaccino da più di un mese forse lo potrò fare a dicembre! E dire che i medici si erano raccomandati di farlo entro la fine di ottobre!

Graziella Del Zotto

Incarichi

Nelle mani

di Arcuri

Nuovo incarico al sig. Arcuri per il popolo italiano: distribuzione del vaccino. Che competenza ha il sig. Arcuri per fare anche questo? Che esperienza conoscitiva e costruttiva può essersi fatto? Forse conoscenze politiche e altro ma per il resto? Ci si può fidare di metterci in queste mani? Che la nostra buona stella ce la mandi buona.

Alcide Tonetto

Contagio

Il peso

della scuola

Da settimane diciamo tutti più o meno le stesse cose, ma è l'unico sfogo che abbiamo in questo particolare momento; non potendo fare altro, gridiamo la nostra verità a chi ci vuole ascoltare. Sono dell'idea che un paese senza scuola non ha futuro, ma non mi si venga a dire che la ripartenza del virus non è coincisa con la riapertura della stessa scuola. Prima della riapertura la pandemia era discretamente sotto controllo, ma da quel giorno in poi, con l'inevitabile aggiunta dei trasporti di massa, tutto è ripartito in modo esponenziale. Il ministro Azzolina dichiara che la percentuale degli studenti contagiati non è rilevante, dimenticando che gli stessi lo portano in famiglia a genitori, fratelli e nonni, sarà un caso che nel mio comune, tutti i focolai sono originati da studenti? Si doveva scegliere la didattica a distanza sino a che non si trovava il tanto agognato vaccino, invece si è perso tempo e denaro a studiare interventi che si sono rivelati inutili e dannosi. Anche la campagna elettorale per le regionali fatte coincidere con la riapertura delle scuole (dovevano essere fatte a Giugno/Luglio come diceva Zaia) è uno degli innumerevoli errori che mettono in evidenza la mancanza di lungimiranza di questo governo senza capacità organizzativa e di comunicazione, capace solo di delegare ad altri le proprie responsabilità.

Gerardo Beggio

Media

Nessuno ha in tasca

la verità assoluta

Io sono la prova regina che il Gazzettino è davvero aperto a tutti. Ormai è qualche anno che pure io dico la mia nella pagina delle lettere e, come si sa, sono ben lungi dal conformarmi alla propaganda mainstream. Intervengo spesso criticando il sistema, forse dicendo anche cose fastidiose, eppure c'è spazio anche per me. Ciò detto, aveva ragione Malcolm X: i media sono un'arma potente per il controllo delle masse. A tal proposito è intervenuto pure il prof. Bernabei, denunciando il pressante allarmismo che si continua a fare. Forse dietro a questo Covid c'è un disegno preciso di chi controlla il mondo, forse no. In ogni caso, invito sempre a leggere le notizie da ogni fonte, con cognizione di causa, ricordando che la verità assoluta in tasca non ce l'ha nessuno.

Matteo Favaro

Crolli

Lo strano silenzio

sul ponte di Albiano

Leggo sul Gazzettino degli arresti degli ex vertici di Autostrade perché, secondo l'accusa, interessati a fare utili a scapito della sicurezza. È da sperare che questa doverosa maxi inchiesta porti ad un cambiamento del modo di operare di quelle società ed imprese il cui obiettivo principale è fare soldi, costi quel che costi. È un vero peccato, perché per pochi disonesti ne va di mezzo l'onore di tantissimi che hanno fatta grande l'Italia. Una domanda però mi nasce spontanea: sacrosanta la ricerca della verità e delle enormi responsabilità di Autostrade, ma perché per il crollo avvenuto l'8 di aprile 2020 del ponte di Albiano, in provincia di Massa Carrara sulla strada statale 330 è calato da subito un assordante silenzio? Anche in questo caso gli abitanti della zona avevano fatto presente la comparsa di crepe nella sede stradale; segnalazioni che avevano fatto scattare alcuni controlli da parte delle autorità competenti. È noto a tutti che il crollo di Albiano non ha avuto fortunatamente conseguenze tragiche solo perché è avvenuto in pieno lockdown e perciò in momento di traffico stradale praticamente nullo. E non si è nemmeno sentito il ministro Di Maio dare della decotta alla società che gestiva tale strada o a chiedere l'annullamento immediato della concessione. Sarebbe molto interessante sapere il perché di questa differenza di valutazione.

Renzo Turato

© RIPRODUZIONE RISERVATA