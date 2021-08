Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Premesso che non sono un no-vax, mi sono vaccinato ed ho il certificato come diceva il comico Paolo Cevoli anni fa, mi chiedo a cosa serva veramente questa pantomima. Già il nome Green Pass fa ridere perché l'allusione al semaforo credo esista solo in Italia, negli altri Paesi pare lo chiamino Certificato Covid, a meno che il semaforo non c'entri ed il green si sa fa sempre effetto, cultura. Amen. Tutte le chiacchiere che si sentono in giro...