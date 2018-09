CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PrecisazioneLa bollinaturadell'InpsCon riferimento all'articolo a firma di Andrea Bassi pubblicato in data 27 settembre sul Gazzettino, si precisa che non vi è stata nessuna bollinatura dell'Inps riguardo alle proposte di reddito di cittadinanza avanzate dal Movimento 5 Stelle. L'Istituto, su richiesta del Ministero del Lavoro, si è limitato a valutarne i costi e la fattibilità sul piano giuridico. Si sottolinea, infine, che non ci sarà alcuna consegna della proposta da parte del presidente dell'Inps alla squadra del Movimento 5 Stelle al...