Precisazione

Fincantieri: in laguna

le manutenzioni Mose

L'articolo del 5 novembre dal titolo Paratoie del Mose, chi vince l'appalto le porta in cantiere, a firma di Raffaella Vittadello, ci induce a richiedere una precisazione, anche a beneficio di una corretta informazione per i lettori. Fincantieri, nel caso risultasse aggiudicataria dei lavori per la manutenzione delle paratoie del Mose, li eseguirà nell'ambito territoriale della laguna e non altrove, come peraltro chiaramente indicato nei nostri documenti di gara.

Antonio Autorino

Fincantieri

Indennizzi

Partite Iva

ancora beffate

Ennesima beffa per le partite Iva. Gli autonomi delle regioni che non sono considerate rosse non potranno presentare le domande per gli indennizzi. La crisi non investe solo alcune zone del Paese, ma riguarda tutto il Paese e tutte le categorie lavorative. Non ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B.

Gabriele Salini

Utilità

Mascherine

e contestazioni

Come si fa a dare torto a chi sostiene che la mascherina sia scomoda? Avete mai provato a mettervi le dita nel naso indossando la mascherina? Ecco, ci siamo capiti. Tuttavia, grazie alla mascherina, mai come in questo periodo, la gente per strada è stata meno anonima. Lo affermo perché sto osservando la gente che incrocio per strada, e mi sono reso conto che la mascherina ci smaschera. Ad esempio: chi indossa la mascherina lasciando fuori il naso, è evidente che ha nozioni alquanto ridotte in otorinolaringoiatria. Invece l'esteta che indossa la mascherina di stoffa, è chiaro che ha una spropositata fede nella bellezza che salverà il mondo. Idem chi tiene la mascherina sotto al mento approfittando per nascondere il doppio mento. E sono altresì sgomento di chi nell'intimità pare sia passato dalla mascherina di carnevale, alla chirurgica. Ma chi sintomaticamente risponde che lui la mascherina non la mette perché non ha paura di contagiarsi, mi ha deluso forse più di tutti, perché non perdendosi mai una Messa, pensavo che per il prossimo suo avesse più amore e rispetto. Insomma, sarò io che stravedo, ma gli unici due che vedo portare la mascherina come si deve, sono una signora col diastema, e un ragazzo col labbro leporino. Ciò posto, chiudo ringraziando chi usa scrupolosamente la mascherina contro la pandemia, gettando il suo secchio d'acqua contro questo immane incendio.

Fabio Morandin

Anziani

Chi ha avuto l'idea

di segregarli

È naturale che di fronte a situazioni di difficile comprensione, quale questa che stiamo vivendo a causa del COVID le meningi - di chi ha il compito (responsabilità) di prendere gli opportuni provvedimenti per fronteggiare le problematiche incipienti - siano messe a dura prova. È in tali circostanze che vengono vagliate le idee che indirizzano a scelte appropriate per fronteggiare e risolvere le situazioni e le problematiche diffuse. Oltre alle idee lungimiranti (che non si sono viste), ci sono altre idee che si collocano al polo opposto, e mi riferisco alla proposta di segregare in casa gli over settanta per preservarli dal contagio. Debbo confessare che sarei estremamente curioso di conoscere il nome di chi per primo ha avuto questa brillante idea, perché o non conosce la realtà perché sicuramente vive sul pianeta Marte, oppure se vive su questa terra, sicuramente ha bisogno di una visita medica per appurare se ci siano conseguenze cerebrali dovute sicuramente ad una caduta dal letto.

Agostino Faganello

Politica

L'implosione

del governo

Uscito rafforzato dalle elezioni regionali, il governo Conte si sta avviando ora verso una probabile implosione. Mentre Conte tergiversa sul Mes, Zingaretti lo incalza a prendere una decisione, in vista di un voto parlamentare dall'esito incerto. Numeri in bilico al Senato anche per i decreti sicurezza in via di modifica: i 5 stelle più filo leghisti potrebbero mettersi di traverso. Nel frattempo, i Dpcm anti-covid stanno praticamente scontentando tutte le categorie economiche, i governatori di regione e i sindaci, sui quali ricadono le responsabilità più impopolari. Il vicesegretario del PD Orlando giustamente sostiene che il governo, a causa della sua debolezza interna, potrebbe andare in crisi proprio sui due pilastri che gli hanno procurato più credito presso l'opinione pubblica, cioè i rapporti con l'Europa e la gestione dell'emergenza sanitaria.

Mattia Bianco

Covid

Domande

da profano

Da qualche giorno, ma la domanda è valida anche da febbraio-marzo 2020, osservo che il numero dei decessi per Covid-19 appare piuttosto elevato, malgrado si informi la pubblica opinione che il trend dei contagi appaia abbastanza stabile, circostanza che, in qualche modo, tende a tranquillizzare. C'è da sperare che sia proprio così, magari in attesa che il virus perda gradualmente la sua carica, tuttavia resta il fatto che il numero dei decessi non mi convince in toto per quanto attiene la certificazione di morte. E mi spiego meglio, anche alla luce di quanto hanno detto i fortunati che sono usciti dalla varie terapie intensive. Domanda: Non sarà che gli apparati medicali, il vestiario medico, la concentrazione, i rumori delle macchine ed i lamenti, il vociare ad alta voce dei medici per sopraffare il rumore esistente nelle varie sale, si assommano alla patologia virale per degenerare in morte per crepacuore, come si usa dire anche per casi più semplici?. Oggettivamente, ho qualche dubbio in materia, considerato che, al solo guardare da casa, in poltrona, gli ammalati ammucchiati in saloni da terrore, ammazza anche chi guarda.

Arnaldo De Porti

Libia

I pescatori

e la Marina

Tutto tace sulla vicenda dei 18 pescatori sequestrati tra l'1 e il 2 settembre dalla milizia del generale Khalifa Haftar, dopo essere stati costretti a entrare nel porto di Bengasi. Ora emerge un racconto che se dovesse corrispondere alla verità restituirebbe una dinamica avvilente per il nostro Paese. Il sequestro è avvenuto con il mancato intervento di un elicottero di un cacciatorpediniere della Marina Militare che era a 115 miglia dall'area del sequestro. Un elicottero che avrebbe potuto allontanare i miliziani libici ed evitare il sequestro dei pescatori, che però non è mai intervenuto. Perché?

Antonio Cascone



Per completezza d'informazione, proprio ieri la Militare ha precisato che «le possibilità di intervento della nave, anche attraverso l'eventuale impiego del solo elicottero, sono state precluse sia dalla distanza (5-6 ore di navigazione), sia dalla dinamica dell'evento; con il personale militare libico già a bordo, l'eventuale arrivo dell'elicottero avrebbe innescato un processo escalatorio, innalzando la tensione e mettendo a rischio la stessa sicurezza dei pescatori italiani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA