CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PoteriTra popoloe magistratiQuando Trump il Presidente eletto degli USA si insediò alla Casa Bianca e avviò quanto previsto nel suo programma di campagna elettorale, subito sorsero le contestazioni. In tale occasione Il Gazzettino ospitò una mia lettera con la quale lo elogiavo, non entrando nel merito della condivisione o meno delle riforme, ma perché con coerenza portava avanti quanto promesso in campagna elettorale. Oggi in Italia ci troviamo di fronte ad uno scontro fra istituzioni dello Stato, il Ministero dell'Interno (il Governo?)...