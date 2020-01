Poste

Il lungo viaggio

del pacco

Il 16.12.19 ho spedito, dall'ufficio postale del Lido (Venezia), un plico contenente 2 certificati anagrafici, che era importante arrivassero in tempi brevi, indirizzato a Francoforte S.M. (Germania). Spedizione veloce: 30,90. Il 23.12.19 secondo la tracciatura elettronica risultava ancora in lavorazione presso il centro scambi di Milano. Il 28.12.19 inviavo un messaggio di protesta, secondo la procedura prevista on-line, dove mi si chiedeva indirizzo e-mail e n° telefonico per essere contattato: nessuna risposta. Il 08.01.20 h15.48: il plico è stato consegnato, evviva! Dalla Polonia (Cracovia) analoghi documenti hanno impiegato 4 giorni per arrivare a Francoforte con una spesa di 4,00. Complimenti!

Giuseppe Lo Duca

Alcol e auto

Basterebbe

un dispositivo

In riferimento a quanto esposto dall'Avvocato Pio Ugo Ori su il Gazzettino Lettere al Direttore sabato 11 gennaio condivido quanto descritto nel cercare di risolvere la piaga della guida in stato di ebbrezza. Vorrei specificare che dal lato della sicurezza i costruttori hanno contribuito molto, negli anni sessanta inserendo le cinture di sicurezza, negli anni a seguire gli specchietti retrovisori, ancora con gli air-bag. Purtroppo per chi questi mezzi li guida a mio avviso si potrebbe fare di più. Ad esempio: Volvo Cars è stata la prima casa automobilistica a lanciare una innovativa funzione il cui scopo è aiutare a ridurre il numero di incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza. Alcoguard è un etilometro blocca motore completamente integrato nella vettura. Alcoguard è uno strumento il cui scopo è aiutare il conducente a prendere decisioni sobrie. Attualmente, un incidente mortale su tre in Europa è legato al consumo di alcol. Le sfide per creare un ambiente stradale più sicuro sono quelle contro l'eccessiva velocità, l'uso insufficiente della cintura di sicurezza, l'uso del cellulare e la guida in stato di ebbrezza. Questa tecnologia può aiutare a ridurre il numero di incidenti provocati da veicoli guidati da persone in stato di ebbrezza, perché non obbligare i costruttori ad installare questo strumento nelle nuove vetture ed quelle circolanti imporre l'installazione?

Giovanni

Montagna

Le case

a un euro

Sono un clautano di nascita, residente da sempre a Pordenone. Conosco bene le problematiche dei paesi montani. Sinteticamente faccio alcune proposte da imprenditore (lavoro nella ristorazione e nel settore immobiliare). 1) I soldi, gli incentivi, si mettano dove ci sono progetti di sviluppo e non concessioni a pioggia! (purtroppo si continua spesso a sbagliare!) 2) I due settori da sponsorizzare sono: Montagna & turismo e Montagna & agricoltura Biosostenibile! Per cui soldi ad operatori & Gruppi turistici in grado di creare flussi turistici da 365 giorni all'anno con proposte innovative (sport - tempo libero - benessere - centri riabilitativi e della salute - corsi di conoscenza enogastronomica - naturalistica...). Insomma: vivere attivamente a tutte le età la Montagna! Secondo punto: coinvolgimento delle Università e degli imprenditori agricoli per un progetto di imprenditoria agricola a servizio sia del BioFood (carni, verdure, frutta, spezie in particolare autoctone) o produzioni mirate per la Farmaceutica-Erboristeria. Zone Bio-Docp per intenderci! Fare ciò non è molto difficile, proprio perché tutti vogliono un rilancio! Si inizi dalla Mappatura e disponibilità di immobili vuoti e di terreni incolti (tantissimi) e delle enormi riserve boschive non lavorate. La sintonia tra Comuni-Regione-università-associazioni di categoria porterà in tempi vicini ad un progetto di massima. Nel giro di una decina d'anni avremo una montagna che ci ripaga (in tutti i sensi) degli investimenti fatti.

Dr. Giancarlo Martini

Politica

Paghiamo

l'inaffidabilità

L'affidabilità, nel comun parlare, è quel comportamento che è garanzia di fiducia, di serietà responsabile, di attendibilità ecc. come Stato, Nazione, Istituzioni, siamo affidabili? Se la storia è maestra di vita e, lungi anni luce da ogni valutazione ideologica, l'Italia (storicamente) non ha mai portato a conclusione i patti sottoscritti con altre nazioni, di ogni ordine e grado, sia civili sia militari. In Europa abbiamo barattato il latte con l'acciaio e poi contestammo i limiti imposti per le quantità da produrre (questo è solo esempio). Nell'escludere sempre ogni ideologia sono questi fatti avvenuti, non bugie, sono realtà cristallizzate dalla storia e dal comportamento dei nostri uomini posti al comando. Oggi, forse, sono affidabili le nostre Istituzioni? Abbiamo 945 parlamentari che trascurano l'immagine dell'affidabilità che conferisce loro prestigio e intraprendono il percorso della transumanza: i motivi non ci interessano, sono di facile supposizione. Sono forse affidabili i consiglieri dei venti parlamenti regionali affollati da proseliti, porta borse e faccendieri ecc.? L'enorme burocrazia creata per dare posti ambiti e condotta da dirigenti di grado elevato e affidabile? Il romanzo potrebbe continuare ma è meglio non tediare. Sono questi fatti che ci qualificano nelle istituzioni internazionali e ci danno l'identità di chi siamo. Sono queste istituzioni che non trascurano i nostri precedenti di ogni atto e fatto e poi ci danno la pagella con l'insufficienza. L'affidabilità si conquista con i fatti e non con comizi ciarlieri e promesse non mantenute. L'Italia è affidabile? Consideriamo questo interrogativo una speranza, una realtà futura, affinché le nazioni che contano sappiano della nostra esistenza e non ci trattino più da popolo servo.

Michele D'Adderio

Bisogni

Dna dei cani

obbligatorio

Sul Gazzettino ho trovato un titolo che parlava di Stangata sui bisogni dei cani Multa da 400 euro al padrone per illustrare la prima sanzione a Treviso - del nucleo anti-degrado creato da quel Comune per chi sporca e non raccoglie. Nella stessa pagina tre colonne dove il comandante della Polizia Locale veneziana ci dice che i cittadini del nostro Comune stanno raccogliendo molto, ma molto più di una volta, anche se c'è chi ancora non raccoglie le deiezioni del proprio cane. Faccio presente che i proprietari dei cani raccolgono solo in presenza di testimoni, altrimenti lasciano perdere. Nella passeggiata fatta oggi pomeriggio ho contato tre deiezioni non imputabili a barboncini nel marciapiede che va dal ponte del passo Campalto (dove inizia la pista ciclabile verso il parco di San Giuliano) fino alla rotonda con via Sabbadino: circa 300 metri. L'unica soluzione seria e definitiva al problema è l'obbligo del DNA dei cani; l'ho già proposto senza successo. La lobby dei proprietari di cani è, evidentemente, talmente potente che anche il mio sindaco (ho votato Brugnaro) non vuole mettersi in contrasto con tale importante numero di possibili elettori. Fossi proprietario di un cane sarei favorevole all'obbligo del DNA, mentre chi invece lo possiede preferisce insultare chi lo propone con la scusa che lui pulisce sempre. La colpa è come sempre di quel 5% di padroni incivili. Rivoterò il Sindaco Brugnaro perché ha ben operato per la mia città. Anche se continuerà a permettere ai proprietari incivili di costringermi a camminare guardando per terra.

Roberto Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA