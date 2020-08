Ponte di Genova

Una ferita che

rimarrà per sempre

Nella prima pagina del quotidiano del 4 agosto è stata pubblicata la foto notizia riguardante l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova. Significativo il titolo: Il nuovo ponte e la ferita di Genova. Già il nuovo ponte di cui se ne avvertiva l'urgenza per la viabilità del territorio. È stato realizzato in breve tempo. Dobbiamo dire un grazie riconoscente a tutti coloro che, a i vari livelli, hanno contribuito a far cancellare un'immagine fin troppo tristemente famosa. E l'orgoglio nazionale testimonia ancora una volta che la volontà porta sicuramente a realizzare quanto appariva arduo portare a termine. Può, questo, cancellare le terrificanti immagini trasmesse il 14 agosto 2018? Certamente sarà alquanto difficile poiché quanto ripetutamente visto fa parte dei ricordi indelebili. Come non dimenticare quella frase: O Dio. O Dio. O quel camion che si è fermato sull'orlo del precipizio. E le 43 vittime incolpevoli chi potrà restituirle agli affetti familiari? Un risarcimento? Penso che non sarà in grado di colmare il vuoto lasciato nel cuore di un marito, di una moglie, dei figli, di un parente o di un amico. Perché tutto questo? È una ferita che è destinata a lasciare per sempre una traccia che, seppur rimarginata, si vedrà comunque, come su un volto intatto deturpato da un taglio.

Giovanni Todeschini

Soldi pubblici

Quella ciclabile

fatta e distrutti

Non sono passati cinque anni da quando veniva inaugurata in pompa magna la ciclabile Ponte Gardona-Castellavazzo, costruita con soldi dei contribuenti europei ed italiani e costata diverse centinaia di migliaia di euro. Ora una buona parte di quell'opera viene distrutta dall'ANAS per farci il cantiere e gli inutili lavori di raddrizzamento di due curve sulla statale (costo circa venti milioni di euro!). Non mi è dato di sapere se la ciclabile verrà ripristinata e concessa ancora all'uso dei locali e dei numerosi turisti, ma se lo sarà i lavori di ripristino saranno logicamente ancora a carico dei contribuenti. Anche la caratteristica ciclabile dalla centrale ENEL di Soverzene a Paiane, costruita con molti soldi dei contribuenti europei ed italiani, è preclusa al suo utilizzo da diversi mesi. Qui il problema sembrerebbe esserci stato in fase di progettazione non essendo stata prevista adeguata protezione lungo il fiume in caso di piogge eccezionali. Mi dicono che tutto sarebbe pronto per l'inizio dei lavori, ma manca l'autorizzazione del solito funzionario burocrate di qualche ente regionale o statale. In zona vi sono anche altre opere costruite con soldi dei contribuenti e che non possono essere utilizzate dai cittadini per questioni burocratiche. Mentre Salvini & Co dicono di non volere fondi europei perché sottoposti a controllo, io mi auguro invece che i controlli siano triplici: sulla opportunità dell'opera, sulla progettazione e sulla sua esecuzione.

Giorgio Galli

Longarone (Bl)

Sovranismo

La retorica

del clamore

Desidero riferirmi alla lettera del signor Giancarlo Parissenti, riguardo al sovranismo e al suo atteggiamento polemico, verso chi usa negativamente questo termine; mi sembra di capire. Non so cosa faccia pensare a questo signore che ciò sia stupidità e ipocrisia o che siano sovranisti, di fatto, anche gli avversari del sovranismo. L'inconsistenza del sovranismo, però, è resa da parole del lettore stesso: Quando i sistemi saltano e i cittadini si sentono non tutelati dallo stato, diventa naturale un ritorno alle origini, come elemento di sicurezza.... Qui è appunto dovere morale e civile di ognuno, questione di maturità e dignità, rendersi conto di cosa stia accadendo, perchè e come, assumendo una maggiore responsabilità e coscienza delle nostre scelte, non cullarsi in pericolose illusioni o fare un caso politico del proprio smarrimento e delle proprie scarse cognizioni in merito. È importante non affidarsi a demagoghi, che sanno darsi un'apparenza e un tono rassicurante, davanti a chi si sente spaesato, la sussistenza dei cui argomenti, di fatto e di diritto, è quasi sempre fuori della realtà, la cui coerenza è, quanto meno, sgangherata. Riguardo alla sicurezza degli ingressi in territorio nazionale, si tratta solo di elaborare nuove norme, se ancora non ci sono, e farle efficacemente rispettare; altrimenti, lasciar lavorare le Forze dell'Ordine, senza inutile trambusto. La retorica ideologica, finalizzata al clamore, fa effetto; è però quasi del tutto priva di significato.

Antonio Sinigaglia

L'emergenza sanitaria

Quell'oscuro

salvo intese

Gli ultimi provvedimenti del governo in materia di emergenza sanitaria hanno il corollario del salvo intese. Dopo tanto dialogare, il Consiglio dei Ministri sforna un documento ancora soggetto a modifiche prima di passare al vaglio del Presidente della Repubblica. Credo che non sia facile comprendere cosa significhi in pratica: quando il provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le intese sono state raggiunte? E dove ci si è messi d'accordo? A far più confusione sui siti di oggi compare in aggiunta l'aggettivo tecniche. Grati se ci verrà dato un chiarimento.

Giuseppe Barbanti

Mestre (Ve)

Atti secretati

Ci vorrebbe

l'impeachment

È fuori dubbio che la legge e la Costituzione devono essere rispettati da tutti, dal primo all'ultimo cittadino. Purtroppo sembra che le cose non stiano proprio così, stiamo assistendo paradossalmente che il Parlamento che ci rappresenta è esautorato dei suoi poteri. Unico evento importante, salvo qualche fiducia a scatola chiusa, è l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, reo di sequestro di persona per aver tutelato i confini del Paese. Ci troviamo davanti al caso del lockdown di mesi di segregazione, quasi arresti domiciliari, e poi appare che tale provvedimento non era quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico. Quanto è costato il lockdown in vite umane, in libertà delle persone e danno economico stimato in 100 miliardi dei Euro? Chi risponderà di tutto ciò? Inoltre trapela che il Premier, forte della secretazione, non abbia detto tutta la verità. Negli Stati Uniti dove il Presidente è eletto dal popolo americano qualora lo stesso non dicesse la verità sarebbe messo in stato d'accusa impeachment che potrebbe arrivare fino alla destituzione.

Celeste Balcon

Belluno

Inquinamento

Evitiamo i palloncini

ai funerali

Scrivo a proposito della tragedia del ragazzo morto improvvisamente per un malore, tragedia immane, che lascia sgomenta tutta la comunità. Chiaramente al funerale la partecipazione è tanta e ho notato che, per l'ennesima volta dopo la cerimonia sono stati fatti volare dei palloncini in cielo: mi chiedo a che pro? Ma come, tutto l'anno scorso ci hanno continuato a dire che l'inquinamento è un problema, che la plastica inquina... capisco la tragedia, ripeto, ma ci rendiamo conto che questa plasticca una volta che i palloncini saranno sgonfi od esplosi in aria ricadranno inquinando un sacco? O non è più un problema? Non vorrei apparire cinica, ma credo che questa pratica sarebbe da proibire assolutamente.

Francesca Labate

