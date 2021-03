Politici e media

Meno spazio

alle polemiche

In molti talk show televisivi, autorevoli opinionisti indicano nell'armata brancaleone che appoggia il governo Draghi, una certa litigiosità. Oggi in fieri ma domani pronta a scoppiare in conseguenza delle troppe divisioni ideologiche e di interessi elettorali contrapposti tra loro esistenti. Un vulnus per il governo appena nato. Però c'è da dire che se giornali e Tv non dessero grandi spazi e titoloni alle sparate dei politici che cercano continua visibilità, questi, privati di un'autorevole tribuna mediatica si vedrebbero sgonfiate le loro proteste, opinioni o demenziali proposte. Perché i giornali non relegano le polemiche opinioni di turno con un trafiletto in pagina interna approfondendo invece i veri e concreti fatti politici che impattano sulla vita dei cittadini? Come diceva Kennedy, la massima virtù di un politico dovrebbe esser il disprezzo verso la notorietà. Mi sembra che non si faccia nulla per onorare questa bellissima massima che una volta tanto, non appartiene all'antichità.

Oscar De Gaspari

Treviso

Le dimissioni di Zingaretti

Il tempo

è galantuomo

Con colpevole ritardo, Zingaretti proclama che il PD è un partito che in piena pandemia pensa solo alle poltrone; quando le stesse parole erano pronunciate dalla Meloni e da Salvini, erano bestemmie. Ora anche Draghi dice prima gli italiani che detto da Draghi è considerato vangelo, quando erano la Meloni e Salvini a dirlo era populismo, xenofobia e chi più ne ha più ne metta. Vuoi vedere che come si suol dire, il tempo è veramente galantuomo? Quando finalmente si tornerà a votare, magari fuori dalla pandemia e auspicabilmente con una legge elettorale meno assassina nei confronti della volontà popolare; con la Meloni che ha dimostrato di essere l'unico politico, assieme al gran burattinaio (che di nome fa Renzi) ad avere i cosidetti, pur essendo una donna con un Salvini che si è tolto la felpa per indossare giacca e cravatta come piace a Berlusconi( ed un po' mi preoccupa), con un Grillo che fa più ridere da politico che da comico e con Conte probabile capo di un futuro partito (anche grazie a Zingaretti che lo ha sempre fatto passare per l'unico che poteva salvare questo disastrato paese) che farà evaporare un terzo del PD e metà M5S; penso proprio che ne vedremo delle belle (finalmente).

Gerardo

Covid

Siamo in guerra

usiamo l'esercito

Purtroppo il covid19 continua a tenere banco, sia in termini di contagi e decessi. Quali i rimedi? È elementare che con la vaccinazione di massa per tutta la popolazione il problema sarebbe risolto, per fare ciò necessita fare presto e con tutti i mezzi per il reperimento delle dosi. Intanto come palliativo si ricorre alle chiusure di tutte le attività con la morte dell'economia, oltre che gettare la gente in depressione, come rimediare? Fermo restando che nel frattempo qualche cosa bisogna fare, è opportuno un senso di responsabilità generale con l'uso delle mascherine, evitare assembramenti e curare l'igiene, tutte misure previste nei vari DPCM che vanno fatte rispettare. Si dice che mancano le Forze dell'Ordine sufficienti per i controlli, cosa che si potrebbe ovviare con l'utilizzo delle Forze Armate, accostando i Soldati agli Agenti di Polizia. Siamo in guerra e guerra sia.

Celeste Balcon

Belluno

Contro l'immobilismo

La terza via per

il porto di Venezia

Da qualche settimana sentiamo dire da tutti stiamo con i lavoratori e con l'ambiente, Venezia è Porto. Ma sulle grandi navi continuano a mancare risposte ragionevoli e per questo vogliamo che tutti facciano un passo indietro. Vogliamo che si pensi e si costruisca un futuro migliore per Venezia e il suo Porto. Vogliamo che dopo tanta polemica, inizi un Vero dialogo sul tema e vogliamo concretamente indicare una via d'uscita da questo assurdo immobilismo. Vogliamo buonsenso per trovare quella terza via che può sbloccare la situazione mantenendo il lavoro, la centralità della Marittima e la giusta attenzione verso l'ambiente dove noi stessi lavoriamo e con le nostre famiglie viviamo. Terza via è un periodo di transizione con un numero di navi definito, navi tecnologicamente più evolute, più sicure e meno impattanti per l'aria che respiriamo. Terza via è sviluppare in scala ridotta entrambe le soluzioni di ormeggio per un numero ridotto di navi in Bocca di Porto e a Marghera, mettendo in pratica la loro sperimentazione e dettandone i tempi per poterle testare. Alla fine del periodo di transizione e sperimentazione avremo risposte certe e una commissione sopra le parti potrà decidere dove sviluppare il Nuovo Porto di Venezia.

Luca Pitteri

Operatore portuale

Venezia

Permessi premio

Indignato

per Fusaro

Mi indigno profondamente, come credo tanti altri cittadini, apprendere che il killer Michele Fusaro, attualmente rinchiuso in carcere da circa sedici anni con una pena complessiva da espiare di anni trenta, reo di aver commesso l'omicidio e fatto a pezzi la povera Signora Jole Tassitani, potrà uscire. Ritengo che questo provvedimento sia vergognoso e fuori da ogni logica nonchè irrispettoso nei riguardi della famiglia della vittima. Il Fusaro, criminale, doveva essere condannato all'ergastolo ma, avendo chiesto il rito abbreviato gli venne ridotta la pena di un terzo (30 anni), quindi: premiato! Ora rischia di riceverne un secondo usufruendo di permessi premi per la buona condotta. A questo proposito, la buona condotta è un obbligo di tutti i detenuti mantenerla, dal primo all'ultimo giorno di detenzione. Auspico che quanto prima possibile, da parte delle Istituzioni competenti, venga abolito la concessione del rito abbreviato formulata da parte dei criminali o quanto meno, la decisione di concederlo o meno debba essere a cura della famiglia della vittima. Inoltre, ribadisco per l'ennesima volta, l'abrogazione della Legge Gozzini che riguarda una serie di agevolazioni carcerarie a favore dei detenuti.

Pietro Siciliano

Nuovi direttori Ulss

Davvero buon

lavoro a tutti

In questo drammatico periodo di pandemia, augurare buon lavoro ai nuovi e riconfermati Direttori Generali delle strutture sanitarie venete, non è il solito messaggio di circostanza. Oggi il buon lavoro, ha un grande valore sociale per lo straordinario impegno che questi Direttori, da subito, devono mettere in cantiere per contribuire a fermare Covid 19 e per migliorare ulteriormente il sistema sociosanitario veneto. Per questi due prioritari obiettivi, in campo deve scendere una coesa squadra di operatori sanitari (tutte le professioni) e a bordo campo un leale incitamento e un convinto supporto da parte delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore e del volontariato.

Franco Piacentini

