Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PoliticaPer una sera a cenameglio Rizzo di LettaC'è una domanda classica che mette sempre in imbarazzo colui al quale viene rivolta: di due personaggi, chi butteresti giù dalla torre? Io la girerei in modo meno cruento e se dovessi decidere chi sacrificare, preferirei che mi venisse chiesto: con chi dei due vorresti andare volentieri a cena? Questo pensiero mi è nato in mente sentendo ripetutamente il segretario del Partito Comunista Marco...