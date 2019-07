CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PoliticaMeglio il bardella mediazioneÈ sempre più evidente un processo di identificazione fra i cittadini arrabbiati e quel leader che offre al popolo ciò che il popolo vuole sentirsi dire e non ciò di cui avrebbe bisogno. Il politico attuale sembra raccogliere i risentimenti, gli umori, le rivendicazioni sentite in una discussione al bar, portandoli poi tali e quali in politica senza alcuna rielaborazione. Quindi a calci in culo i migranti che ci invadono; erigiamo i muri e difendiamo la nostra identità culturale; l'Europa non ci rompa...