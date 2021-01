Politica

Le poltrone

dell'opposizione

Il palazzo brucia e abbiamo la netta impressione che pochi si adoperino per spegnere le fiamme, anzi, ognuno con il proprio tornaconto, si adopera per ravvivare le fiamme. Le opposizioni accusano la compagine governativa di prodigarsi solo al fine mantenere la poltrona, ma penso, alla luce dei fatti, che anche questa opposizione sia molto interessata al mantenimento questa poltrona che di fatto è una posizione di facile rendita politica. Questo lo ha capito, Salvini e la Meloni che hanno cavalcato con spregiudicatezza questo dramma sanitario ed economico, e lo ha capito molto bene Renzi che , attraverso il disimpegno cerca di assurgere ancora una volta il ruolo di rottamatore cercando di creare una nuova poltrona di oppositore, utile per racimolare qualche voto nelle prossime elezioni. Insomma tutti hanno interesse a queste poltrone, da Salvini a Renzi, e in questo momento è solo Conte che cerca di spegnere queste fiamme in cui tutti noi stiamo bruciando.

Aldo Sisto

Divieti

Lo sport

è una cura

Con che criterio avete denominato lo sport inutile o secondario? Certo non è respirare o alimentarsi, ma sappiate che senza sport io ora probabilmente avrei negato di fare queste azioni necessarie per la sopravvivenza fino a finire sotto dei fili che mi avrebbero mantenuta in vita. 4 anni fa sono stata ricoverata a Villa Garda per grave anoressia, ero ridotta pelle e ossa, avevo il viso scarno, odiavo cose che avevo sempre amato, ero entrata in un tunnel di apatia tanto che non riuscivo nemmeno più a voler bene, una persona valeva l'altra. Non stavo vivendo, e vi assicuro che posso dire di aver attraversato il periodo più buio di tutta la mia vita fino ad ora. Quest'anno all'università ho studiato che l'OMS ha definito la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia. Detto ciò, cari ministri, ma soprattutto Ministro Spadafora, le posso assicurare che molti di noi sportivi stanno soffrendo questa situazione, finendo in depressione, o magari tornando ad avere malattie pregresse che si erano riuscite a sconfiggere. Mi spiace leggere proprio dai vostri profili alcune menzogne, e penso che le parole dovrebbero esser ponderate o almeno provate visto che per esempio le palestre in Spagna sono aperte (io studio a Murcia, Spagna). Sono molto amareggiata per le promosse continue che ci fate e che poi mai mantenete, inizialmente pensavamo di tener duro fino a dicembre, dopo è passato al 15 gennaio, per poi illuderci dicendo alla fine del mese e ora arriviamo al 5 marzo (sempre contando che non si protragga). Non ho sempre capito le vostre scelte, ma sono stata la prima a rispettarle: non vedo la mia migliore amica da settembre, il mio ragazzo da dicembre, e mi sono limitata a fare gli auguri ai miei amici via schermo del cellulare poiché mio padre ha 60 anni e non voglio metterlo a rischio; ma non trovo più accettabile non darci quel momento di respiro come poteva esser lo sport dopo che avete fatto spender soldi alle palestre, piscine ecc e quindi sarebbe tutto a norma di legge oltre che sicuro, sicurissimo per la salute.

Elena Salvini

Democrazia

Decine di Paesi

vanno a votare

Ma come abbiamo fatto a ridurci così, a cadere così in basso? Altro che i Secoli bui di Montanelli! La maggioranza attuale non vuole farci votare. Ci dicono che in Europa non capirebbero se in Italia si andasse al voto durante la pandemia. Ma non è vero! In questi mesi molte nazioni europee andranno a votare. Ma noi no. Gli europei non capirebbero ciò. Ma in Europa invece non capiscono perché continuiamo a tenerci questa gente. Sinceramente io mi sento come un passeggero della nave portata da Schettino sugli scogli del Giglio. Ogni tanto però qualcuno della maggioranza parlamentare si lascia sfuggire la verità. Se gli italiani votassero ben pochi di loro potrebbero rientrare in parlamento. E quindi che non si voti. E la nave si avvicina sempre più velocemente agli scogli del Giglio.

Luigi Barbieri

Dpcm

Misure

sbagliatissime

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19 che entrerà in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo. Mi permetto dire che secondo il mio modesto parere queste misure non servono a nulla come quelle fino ad oggi decise. Non servono ulteriori restrizioni che dilaniano l'economia, anzi, ma più controlli. Le Forze dell'ordine come i sindaci e la Polizia urbana in questo senso dovrebbero prendersi le proprie responsabilità, vigilare, controllare e ove serve multare.

Decimo Pilotto

Maggioranze

Dittatura

costituzionale

Da anziano cittadino pensavo di aver visto tutte le stranezze e schifezze politiche messe in atto dai nostri attori Politici ma purtroppo mi devo ricredere. In questi giorni e nei prossimi due a venire forse si raggiungerà il massimo dell'ipocrisia politica forse mai immaginato dai Padri Costituenti. Mi domando; la più bella Costituzione al mondo si sta dimostrando di gomma plasmabile a seconda del comodo (un po' come La Legge è uguale per tutti) e supportata da riforme elettorali realizzate mai per una stabilità di Governo ma per interessi partitici a seconda del momento. Da tempo siamo governati da minoranze grazie a questi artifizi Costituzionali privandomi dell'unica Democrazia reale, il voto. Il resto è costrizione Democratica o Dittatura Costituzionale, possono chiamarla come vogliono. Certo che dalla Sinistra che si è sempre posta come baluardo democratico detti comportamenti non me li aspettavo.

Giuseppe Ave

Vecchie cariatidi

Si era capito

da tempo

Era da un po' che si capiva, si intuiva, si palesava, quello che ora sta accadendo; sì, ed era anche facile da capire. Da mesi, ormai, nei vari programmi televisivi, che si occupano di vicende legate alla politica, erano sempre più presenti, in veste di commentatori, vecchie cariatidi della scena politica italiana. Uno, in particolare, uno di quei sugheri che galleggiano e mai affondano, l'inossidabile Mastella. Era fin troppo evidente che qualcosa stava accadendo. Ora tutti addosso a Renzi, che in una situazione così e cosà, che è da irresponsabili e via sproloquiando e attivando perfino il virus come alibi. Eh si perché, ad essere sinceri, questo strampalato governo, era già in fase pre-mortem più o meno un anno fa, esattamente per gli stessi motivi: palese incapacità a gestire il paese; poi arrivò il covid un eccezionale assist, un alibi esibito senza vergogna ogni volta che si rendeva necessario giustificare inefficienze, incapacità, errori, immobilismo e rinvii. Ora assistiamo al teatrino, si va alla ricerca affannosa, nei polverosi scantinati della politica, di soluzioni posticce, raffazzonate con pezzi che erano stati dimenticati, oggetti di risulta buoni solo in questi travagliati momenti. Si può dire che tutto ciò fa schifo, al di là e nonostante il covid? O questa pandemia, oltre a causare centinaia di morti, lo sfascio dell'economia, il disastro nella scuola, ha messo in quarantena anche i cervelli? Le teste e le coscienze delle persone libere.

Diego Parolo

