CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PoliticaIl sensodi responsabilitàMi chiedo per gusto di ragionamento, senza alcun intento polemico - dov'è finito il senso di responsabilità del Partito Democratico nei confronti del Paese, secondo Partito in queste elezioni. È stato usato tante volte (come riferito volta a volta dalla stampa) nei tempi dei Governi con Berlusconi: in alcuni casi a ragione, in altri, secondo me, a sproposito. E di pillole per lui amare ne ha dovute ingoiare parecchie il Pd in quei periodi per senso di responsabilità. Ora, in nome di quale senso di...