Politica/1

Le riserve e il vuoto

della Repubblica

Certamente la Repubblica ha riserve umane e professionali cresciute in apparati dello Stato e della economia che può estrarre in frangenti di crisi, ma il venir meno di veri partiti con ampia base sociale e passione politica ha creato tanto vuoto di personalità politiche formate per tutti i livelli, parlamentari, amministrativi, governativi. Spesso se analizziamo la situazione, si salvano persone che non a caso hanno respirato nella storia passata dei grandi partiti.

Draghi potrà mettere una pezza e raddrizzare il Paese, ma non può colmare il vuoto che la assenza di formazione politica ha creato. Nei Comuni e nelle Regioni la elezione diretta ha dato stabilità ma non ha colmato la inadeguatezza di formazione politica.

È pensabile che questo vuoto possa essere colmato senza mettere mano al sistema? Credo di no, i grandi partiti con solide basi non si inventano. Diventa quindi, di fronte a questa evidenza, necessario ripensare i sistemi altrimenti l'assenza di grandi partiti democraticamente strutturati e quindi di gente formata, genererà sempre più improvvisazione e assenza di competenza politica. La nostra Costituzione è stata ben pensata, ma la realtà è cambiata. Personalmente penso che tutto questo nella testa di Draghi (presidente del Consiglio e/o della Repubblica) sia presente. Me lo auguro.

Isidoro Gottardo

Sacile (Pordenone)

Politica/2

Draghi, la partenza

con il piede giusto

Il governo Draghi sembra possa partire con il piede giusto. Tutti disponibili, tutti a dirne bene, insomma proprio, o quasi, tutti. È facile salire sulla diligenza, quando ci sono tanti euro da spendere, quando non c'è preoccupazione per, eventuale aumento del debito pubblico. Tutto facile o... quasi.

Anche le disponibilità personali di alcuni politici, a far parte del governo, sono tante. Tante disponibilità, tanti nomi, tante poltrone, ma... non si predicava, non molto tempo fa che, non era un fatto di poltrone?

Se i tanti nomi che sono apparsi in questi giorni sui giornali dovessero far parte del futuro Governo, senz'altro non saranno sufficienti i 20 ministeri di cui si vocifera. Speriamo, veramente, in Draghi e Mattarella.

Elvio Beraldin

Padova

Politica/3

E la partenza

con il pedale sbagliato

Purtroppo Draghi parte con il piede sbagliato. Che credibilità può avere all'estero un presidente del Consiglio della patria dell'automobilismo che si presenta alla comunità internazionale con la Volkswagen?

Angelo Campagner

Politica/4

Quanto (poco) conta

il voto dei cittadini

Dopo tanta turbolenza politica e l'ascesa di Draghi al timone italiano mi sembra di essere entrato in una strana tranquillità. Ne sono contento. È stata certificata la totale incapacità funzionale del nostro sistema politico: praticamente il voto espresso da me e dai miei concittadini non conta niente, le maggioranze si formano dopo le elezioni. Sorprendente chi fino a ieri si sentiva protagonista alla guida del Paese in nome di una presunta responsabilità ma di fatto corresponsabile di questo sfacelo, dimenticandosi nel giro di qualche giorno l'incapacità manifesta. Aggrappandosi poi al salvagente lanciato dal Quirinale come un diritto prioritario della sinistra. Francamente un poco di vergogna diversi capipartito dovrebbero provarla e dare le dimissioni. Politicamente fanno pena. Speriamo di voltare pagina, alla faccia della migliore Costituzione al mondo.

Giuseppe Ave

Torre Di Mosto (Venezia)

Aiuti

I meriti del reddito

di cittadinanza

Sono sinceramente sconcertata da tutti coloro che affermano la necessità di abolire il reddito di cittadinanza, non ultimo il presidente di Confindustria. Che sia migliorabile sotto molti aspetti è indubbio: ad esempio con un aumento dei controlli per stanare i cosiddetti furbetti che fanno domanda senza possedere i requisiti e con modifiche riguardo la politica attiva di ricerca del lavoro. Occorre però riconoscere che senza di esso in piena epoca pandemica, ancora lungi purtroppo dall'essere terminata, molte famiglie non avrebbero avuto alcuna forma di sostentamento per andare avanti. Proporne perciò l' abolizione completa è moralmente sbagliato, ingiusto e iniquo, tanto più in un periodo storico dove il divario tra ricchi e poveri è destinato ad allargarsi sempre più.

Ma al di là di questo è l' Europa stessa che vi guarda con favore in quanto è dal 1992 che l' Unione Europea raccomanda agli stati membri d' intervenire per combattere l' emarginazione sociale.

Nadia Berengo

Mestre

La replica

Poca disponibilità

nell'ufficio Inps

Faccio riferimento all'articolo del Direttore provinciale Vincenzo Petrosino pubblicato il 07/02/2021, in risposta alla poca disponibilità riscontrata da me alla sede Inps di Venezia nei giorni scorsi. Tengo solo a precisare che la mia non era una critica verso la riorganizzazione dell'ente dovuta all'emergenza sanitaria, (peraltro adottata giustamente anche da altre aziende pubbliche) ma all'atteggiamento poco elastico e disponibile delle dipendenti in servizio che rappresentavano l'ente in quel momento. Visto che la mia richiesta poteva essere evasa in pochi minuti, l'impiegata competente, in attesa di assistere l'eventuale cliente, poteva spendere in modo più utile il suo tempo trattando la mia richiesta anziché, ripeto, guardare il suo cellulare in atteggiamento rilassato.

Ilaria Scarpa

Venezia

Coronavirus

Vaccino, priorità

ai più anziani

La fascia degli over 80 è giudicata più fragile per l'età dei soggetti e quindi mi meraviglia che i primi ad essere chiamati siano quelli che non hanno ancora, o pochi di essi, compiuto 80 anni e non vengano prioritariamente presi in considerazione i più anziani, anche chi supera gli 83 anni.

Nelle Rsa vengono vaccinati, giustamente, centenari e novantenni, mentre i loro coetanei a casa, spesso autorinchiusi in buone o discrete condizioni di salute, ma senza alcuna relazione, non vengono presi in considerazione. Sentono anche loro il desiderio di ricevere la visita dei figli, dei nipoti, degli amici. La vaccinazione porterebbe anche a loro la speranza di poter vivere quei pochi o tanti giorni che rimangono. Analizzando il prospetto pubblicato dal Gazzettino si vede chiaramente quanto con l'aumento dell'età diminuiscano i soggetti da vaccinare e quindi partendo dai più anziani probabilmente non si allungherebbero di molto i tempi.

Mi viene da pensare che quanto previsto dal calendario vaccinazioni sia legato ai schei. Conviene prima vaccinare i più giovani: essi escono, comprano, spendono, bevono, mentre gli anziani, i nostri veci, cosa vuoi che consumino? Al contrario gli ospiti delle Rsa bisogna (giustamente) curarli, essi fanno notizia, fanno business.

GianCarlo Michelotto

Limena

© RIPRODUZIONE RISERVATA