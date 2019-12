CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Piccoli accorgimentiCome aiutareil pianeta TerraUn'altra beffa per chi spera che gli Usa aiutino il pianeta terra. Non rinunceranno mai al business. Industrie, aerei, cemento, petrolio e consumismo aiutano a fare soldi. Gli idrocarburi inquinano e surriscaldano la Terra per l'ottanta per cento. Il restante è causato dall'agricoltura intensiva e dalla mode alimentari importate dagli Usa. Impariamo quando si può ad usare meno l'auto, ad acquistare prodotti freschi e non confezionati. Cibo e alimenti nostrani, evitiamo i prodotti in scatola, i...