PericoliStrisce pedonalinon illuminateIn questo periodo, complice il caldo, molta gente si attarda con la bici fino a sera. Il problema è che adesso fa notte subito e molti ciclisti vanno in giro senza luci risultando così quasi invisibili. Ieri sera verso le 19.30 all'altezza del supermercato Eurospin ( zona Ipercoop ) mi sono trovato davanti un ciclista senza luci e vestito di grigio che all'improvviso mi ha attraversato la strada sulle strisce pedonali. Quel punto pur essendo un passaggio molto frequentato non è illuminato per cui di...