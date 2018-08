CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Perché l'Herpes virus recidiva d'estate, di più tra luglio e agosto? Come fa a tenere in scacco il nostro sistema immunitario? Può la strategia di sopravvivenza e di contrattacco di questo virus dirci qualcosa di più sulle complesse e inquietanti interazioni tra il nostro corpo e le sue forze armate, e i virus che ci attaccano, ci abitano e ci fanno ammalare?La prima furbata di questo virus è usare il nostro stesso codice genetico, ossia il nostro stesso alfabeto, il DNA (acido desossiribonucleico). Questo gli permette di mimetizzarsi in...