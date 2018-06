CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PensioniMa la Cgildov'era?Leggo l'articolo datato venerdì 08 giugno riguardante il tema pensioni, firmato Elena Di Gregorio segretaria generale Sindacato Pensionati Cgil Veneto, nulla da eccepire salvo una domanda, anzi due: 1) dov'era il sindacato quando è stato promosso il jobs act? 2) un sistema pensionistico iniquo, d'accordissimo, ma perché nulla ho sentito e sento a riguardo di ex sindacalisti che a tutt'oggi rientrano in quel labirinto chiamato pensioni d'oro? Forse perché a caval donato non si guarda in bocca? Alberio...