Pensione

Due anni in più

non sono una tragedia

Il tema delle pensioni è sempre di attualità, ora si sta discutendo se finire di lavorare a 62 o 64 anni. Non mi sembra un problema di capitale importanza. Del resto non si può non considerare che la vita media aumenta, che l'inizio dell'attività lavorativa è portata sempre più avanti e che bisogna tenere conto della compatibilità economica. Il raggiungimento della pensione non è poi un traguardo invidiabile perché significa andare verso la vecchiaia che, se raggiunta, è spesso una gran fregatura. Poter lavorare ancora può essere positivo, doverlo fare forse è un po' meno interessante. Ho cominciato a lavorare a 15 anni e ho finito a 75, mi sono anche divertito, ho fatto belle esperienze, ho imparato un sacco di cose e ho costruito qualche cosa di concreto. Sono stato fortunato certo. Due anni di lavoro di più non mi sembrano una tragedia, ma forse mi sbaglio.

Giancarlo Locatelli

Dosson di Casier (Tv)

La precisazione

La crisi è di Galimberti

e non di Euronics

Euronics intende precisare che le vicende della Galimberti Spa coinvolgono esclusivamente la Galimberti Spa. Con oltre 400 punti vendita in Italia, a insegna Euronics, Euronics City ed Euronics Point, di cui 205 di proprietà e 198 in affiliazione, con una forza occupazionale di oltre 4.700 dipendenti e gestiti da imprese giuridicamente indipendenti e radicate nel territorio italiano, il marchio Euronics esprime un giro d'affari complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro al netto d'iva. Numeri che fanno della catena Euronics la terza realtà nel mercato. Le forti difficoltà di Galimberti Spa che speriamo anche pensando alle maestranze - possano essere prontamente risolte, non possono dunque essere associate in alcun modo al marchio Euronics nel suo complesso, ad Euronics Italia Spa e tantomeno alle sue imprese Socie. Euronics Italia Spa è attiva nello sviluppo di progetti, di sinergie organizzative e commerciali e di marketing sotto un'unica insegna, al fine di confermarsi punto di riferimento per i consumatori ma sempre nel rispetto delle autonomie gestionali delle 9 società che ne compongono l'azionariato. La missione è quella di consolidare la presenza del marchio Euronics sul territorio italiano sia attraverso un piano di sviluppo che prevede l'apertura di molti nuovi punti vendita nel 2019, sia raccogliendo la sfida digitale omnicanale ampliando le competenze per integrare un modello di business che vuole mantenere la propria specificità di retailer fisico. Euronics è da sempre vicina ai propri clienti e anche in questa particolarissima situazione, attraverso il proprio servizio clienti, è a disposizione per raccogliere le eventuali necessità riferite ad acquisti effettuati nella rete dei punti di vendita della Galimberti Spa: sarà sufficiente contattare il call center per ricevere assistenza o informazioni.

Gruppo Euronics

Politica internazionale

Le mosse

di Trump

Trump ha riguadagnato il centro della scena politica internazionale a pochi mesi dalle elezioni presidenziali: dopo aver stracciato il trattato nucleare stipulato con l'Iran dall'amministrazione Obama, ha deciso con successo l'eliminazione del generale Soleimani, uomo forte del regime iraniano. Questo evento (sommato all'uccisione di Al Baghdadi, leader fondatore dell'Isis) può proiettare Trump verso la rielezione; nel 2012, in una situazione molto simile, Obama si avviò verso la riconferma in seguito all'uccisione dello sceicco del terrore Bin Laden.

Mattia Bianco

Galzignano Terme (Padova)

Semplificazioni

Burocrazia italiana

nodo irrisolto

Essendo un cosiddetto piccolo imprenditore ho a che fare ogni giorno con una marea di incombenze burocratiche che intralciano, a volte bloccano e penalizzano impietosamente la mia attività. Mi è capitato di assistere ad una trasmissione durante la quale il senatore Renzi (quello che voleva abolire il Senato...) sosteneva, piagnucolando ironicamente, che il vero problema dell'Italia sono i cantieri bloccati, i soldi europei bloccati dalla nostra assurda burocrazia. Facendo un po' di mente locale ho elencato questi governi: Berlusconi (Brunetta ministro della semplificazione): risultati zero. Monti ha forse eliminato la burocrazia? Letta? Non mi pare. Lo stesso Renzi non mi sembra abbia risolto il problema. Gentiloni? Idem. Conte, sotto l'egida prima di Salvini ed ora di Zingaretti, non mi sembra avviato a farlo, visto che le rogne aumentano ogni giorno di più. Mi sono risposto con un' altra domanda. Di tutti questi soldati che da decenni in Italia sono arroccati a difesa della fortezza burocratica, se vanno a casa che cosa ne facciamo? Diamo loro il reddito di cittadinanza?

Tiziano Lissandron

Cadoneghe (Pd)

