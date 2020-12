Patrimoniale

La ricchezza

è mobile

Leggo il Suo giornale e nella rubrica lettere al direttore trovo un articolo riguardante la possibilità di imporre una tassa patrimoniale. Premesso che sono contrario, mi chiedo a che scopo si inserisce tale imposta sui patrimoni dei cosiddetti Paperoni quando la ricchezza è mobile e trasferibile liberamente. Comunque volendo essere possibilista mi chiedo: chi sarà incaricato a gestire queste entrate straordinarie e che fine faranno queste risorse aggiuntive?

Luciano Coletto

Loreggia (Pd)

Quale sicurezza?

Sul tram distanti

pochi centimetri

Proibiscono gli assembramenti invitandoci a mantenere la distanza di 1 m. Lunedì 14 ore 17 e 17 tram tragitto Villa Erizzo-S.Antonio a Mestre distanza tra i passeggeri 2 cm. Martedì 15 ore 12 e 13 S.Antonio-Villa Erizzo distanza tra i passeggeri 5 cm. Se aumentano i contagiati, viene data colpa ai cittadini. Se usiamo il tram è per non inquinare l'ambiente.

Germano Bernardi

Mestre (Ve)

Assenze

Bellanova, chi

mente?

Leggo nella pacata intervista alla Boschi, pubblicata sul Gazzettino, che il Presidente Conte era a conoscenza che la capo delegazione di Italia Viva Bellanova avrebbe dovuto essere in Europa a difendere gli interessi italiani nella giornata di lunedì, cioè quando sarebbe dovuto esserci l'incontro chiarificatore. Ora poiché nelle plurime presenze televisive di Conte, da lunedì ad oggi, non ha mai chiarito questo importante fatto, mentre le forze politiche di maggioranza nemiche a Renzi, sia sulla stampa che per televisione, sostengono che l'assenza della Bellanova sia solo frutto della volontà di creare la crisi di governo (che secondo me tutti vogliono ma premono sull'opinione pubblica affinché sia Renzi il responsabile) lei capisce ora il significato della mia richiesta: tramite la sua diretta conoscenza dei fatti Conte sapeva, o no, anticipatamente di questo impegno? Il quesito non è di poco conto, perché chi mente in questo difficile momento commette un tradimento a tutto il paese Italia (nel caso sia Conte a non chiarire la vera situazione lasciando aprire la stura a tutte le ignobili supposizioni che girano) oppure Renzi tradisce la mia fiducia che per me sarebbe personalmente molto grave.

Renzo Turato

Padova

Case di riposo

L'eccesso

di privacy

All'inizio di dicembre chiamo la Casa di Riposo di Monastier di Treviso per avere indicazioni su una persona ricoverata presso la struttura e mi viene risposto, a modo, che non mi possono fornire alcuna indicazione sullo stato di salute di tale persona in quanto c'è la privacy. Prendo atto che non essendo un parente, ma solo un amico con il quale abbiamo lavorato assieme per più anni e poi ci siamo sempre frequentati, la mancata comunicazione di notizie abbia un senso. Chiedo a questo punto che almeno mi dicano se questo signore è vivo o morto! Niente da fare. La risposta è che c'è la privacy e non mi possono dire niente. Anzi non possono neppure dirmi se questa persona è ricoverata in struttura (è in tale struttura da almeno quattro anni!). A questo punto a malincuore ma dopo aver esposto le mie considerazioni sull'utilizzo della privacy, ho chiuso la conversazione ringraziando. Chiedo ora a lei il suo parere nel merito premettendo che: - ho fatto per quasi 40 anni il dipendente pubblico e credo di conoscere un po' cosa è e cosa vuol dire privacy; - conosco le modalità dell'uso a volte eccessivo di tale parola ma che spesso ci permette di nasconderci dietro la stessa per non dare notizie. Ritengo che ad una richiesta di sapere se una persona è viva o morta la privacy possiamo metterla da parte! I morti sono dati pubblici. Apriamo i giornali quotidianamente e diamo un'occhiata agli articoli per renderci conto. Qualsiasi anagrafe di Comune te li fornisce su semplice richiesta. Allora egr. direttore la privacy ha un senso in questo caso? Mi avessero risposto che era vivo, sarei stato contento per lui e non appena possibile sarei andato a trovarlo, mi avessero risposto che era deceduto mi sarebbe molto dispiaciuto per non essere potuto andato al suo funerale. Solo questo era il senso della mia telefonata visto che di persona non mi fanno entrare in struttura per sapere se un amico dopo quasi un anno in cui non ho sue notizie, è vivo o morto. Naturalmente mi sono informato per altre vie e fortunatamente la persona è ancora in vita.

Franco Arrigoni

Pandemia

Riscopriamo

il Natale

Ho chiesto a mio nipote: cos'è per te il Natale? E lui, che ama sempre scherzare provocandomi, ha risposto: una grande abbuffata. Ma questa sua provocazione mi fa pensare: quanti siamo a ricordare veramente che il Natale significa la venuta di Dio sulla terra, sotto forma di bambinello e poi di Gesù, per ricordare agli uomini la loro missione di altruismo, di pace, di amore verso il prossimo e verso il mondo? Sono passati duemila anni e per chi non è religioso è facile dimenticare il vero scopo della vita. Questa pandemia potrebbe donarci il miracolo di farci riflettere sul perché della nostra esistenza ed avviarci a trascorrere un vero Natale di altruismo e semplicità. È l'augurio che faccio a tutti.

Evi Spero

(presidente onoraria Club per l'Unesco di Venezia)

Compagnia telefonica

Procedure

estenuanti

Primaria Compagnia telefonica, di cui son cliente da 20 anni con fisso+internet e due cellulari, ad ottobre scorso fa virare al rialzo i bimestrali 60 medi per la connessione, notificandomi fattura di 72. Pare venirmi incontro un loro operatore che mi prospetta una modifica contrattuale foriera di promesso contenimento a 66~67 delle prossime bollette. Oggi vedo il primo effetto... sorprendente: 88 ! Chiamo il numero unico, risponde un robot; fatico a convincerlo di non essere all'altezza di discussione complessa; ottengo l'inoltro... 30 minuti di attesa... all'umano che mi risponde da Albania esercito il diritto di interloquire con interfaccia nazionale... altra esasperante attesa; si fa viva una voce domestica; come questa sente vibrare la mia circostanziata protesta cosa fa? Fa cadere la linea! Anche per la stanchezza da mia età avanzata so che mi farò piegare dalla frustrazione davanti a questo muro di gomma. Ed ho il sospetto che la procedura' non sia casuale...

Marco Anelli

Conegliano (Tv)

