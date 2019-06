CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Patria e mondo, prima che fosse stato inventato il glocal. Il miracolo Zeffirelli, in un Paese purtroppo non immune dallo Strapaese, è custodito in questa miscela che poi è quella che ha sempre reso grande il genio italiano. Nessun paragone diretto, naturalmente, con Leonardo, ma Zeffirelli muore esattamente a 500 anni dalla morte del da Vinci: entrambi toscani, duttili, poliedrici, imprevedibili e spettacolari, incarnazioni perfette, ognuno al proprio livello e nel suo tempo, del Made in Italy. Cioè di quella miscela che in tutte le opere...