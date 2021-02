Paragoni

La grande guerra

dei diciottenni

Mio nonno, ragazzo del 99, compiuti i 18 anni è stato richiamato nell'esercito e messo sulla linea di combattimento. Era il 1917. Non credo che lui e i suoi coetanei si fossero lamentati, o avessero avuto il tempo di lamentarsi, del non potersi trovare al bar per lo spritz, per non poter andare a ballare e a pomiciare con la ragazzina di turno, la cui mamma, magari, si lamenta, come ho letto tempo addietro, che sua figlia quindicenne mettendosi la mascherina vanificava il trucco sulle sue labbra procaci. Mio nonno e tutti i ragazzi di quel tempo molto probabilmente hanno perso molti anni di scuola... e molti la vita. Ora solo perché non fischiano proiettili o cadono bombe i coetanei attuali si sentono autorizzati a pretendere i loro svaghi mettendo a repentaglio la vita delle persone? La guerra biologica che stiamo vivendo è un concetto che non sfiora l'unico neurone che occupa il cranio? Qualcuno dice i giovani che hanno perso anni fondamentali della loro vita. Altri dicono che i loro figli si sono impressionato davanti alla parola coprifuoco. Pazienza. Recupereranno, magari anche in maturità se hanno alle spalle genitori intelligenti.

A. S.

Politica

Manca una sinistra

realmente moderna

Credo che uno dei problemi più gravi del nostro Paese sia la mancanza di una classe politica che esprima una sinistra moderna, moderata, progressista nel significato etimologica del termine. Il Partito democratico e Liberi e Uguali nascono dalle ceneri del vecchio PCI che i fatti della storia, impietosamente, hanno costretto ad operare un cambiamento frettoloso del nome. Ma molti degli attuali dirigenti sono stati militanti comunisti e ancor oggi si guardano bene dal condannare, senza distinguo, un'ideologia che ha oppresso popoli e massacrato milioni di innocenti. Durante questa triste pandemia abbiamo assistito alla insensibilità (è un eufemismo) che questi signori nutrono nei confronti di tutto ciò che puzza di autonomo. Naturalmente le dichiarazioni ufficiali sono di ben altro tenore tutte improntate alla comprensione, alla solidarietà nei confronti di chi non solo viene affamato, ma anche preso in giro. Purtroppo le decretazioni forsennate dell'ultimo anno parlano un linguaggio affatto diverso. L'ultima nefandezza è quella che si è consumata ai danni dei piccoli imprenditori (c'è qualcuno al governo che li chiama prenditori) delle comunità montane. In aggiunta ai danni economici incalcolabili, causati dalla mancata apertura degli impianti sciistici, va rilevato quel disprezzo insofferente nei confronti della razza padrona che autorizza il Ministro della Salute a decretare con pochissime ore di anticipo il prolungamento della chiusura di queste attività, le quali, ottemperando ai protocolli sanitari disposti dalle autorità e con dispendio del poco denaro disponibile, avrebbero potuto tranquillamente operare in tutta sicurezza.

Lucio De Majo

Mirano (Ve)

Veneto

Opposizione

fine a se stessa

Tutti i giorni da un anno ad oggi seguo il Governatore Zaia farci il resoconto della situazione sanitaria del nostro Veneto fornendoci tutti i dati giornalieri, raccomandandoci, giustamente, di non lasciarci andare nei comportamenti anche se la situazione è in progressivo miglioramento (nonostante le solite cassandre che sperino il contrario). Per quanto riguarda i vaccini con il Dott. Flor si stanno impegnando per trovare una soluzione, dato che i vaccini arrivano in un quantitativo molto inferiore a quello promesso e programmato. Ebbene per i soliti opposizionisti non si può fare, per loro bisogna aspettare che arrivino quelli prenotati e predestinati dalla UE, nel frattempo anche se si ammala e muore qualcuno, per questi signori fa lo stesso, purtroppo quello che cerca di fare Zaia non va bene mai, hanno sempre da polemizzare e criticare. La critica è ben accettata purché sia costruttiva da qualunque parte essa provenga. Sono molto amareggiato dall'affermazione fatta in una trasmissione tv dal Prof. Crisanti rivolta al presidente Zaia per cercare di procurare i vaccini per la salute di noi Veneti. Sono orgoglioso di essere Veneto e ancor più essere governato dal presidente Luca Zaia, mi sento protetto e sicuro alla faccia dell'opposizione la quale non ha altro da fare che polemizzare e basta.

Danilo Buzzo

Testimonianze

La vera storia

dell'Istria

La Sig.ra Liliana Frascati con una sua lettera sul Gazzettino del 16 febbraio con spunto dalla Giornata del ricordo del 10 febbraio, ridimensiona e quasi giustifica le vittime italiane d'Istria e Dalmazia. Secondo le sue tesi sono esagerati i numeri dei morti dichiarati e comunque la colpa di ciò fu dei nazifascisti perché partigiani titini e popolazione si vollero vendicare dei soprusi subiti. Come al solito in queste circostanze si usa rinviare agli storici, a dati e riscontri oggettivi ripresi anche nei timidi servizi mandati in onda dalla Rai per la ricorrenza. Chiunque con un po' di curiosità ed obbiettività potrebbe documentarsi da solo ma l'ideologia ottenebra la mente. Vorrei fornire alla Sig.ra e a quelli che condividono le sue idee una testimonianza dolorosa talvolta trascurata: le vicissitudini della città di Zara, ora Zadar, della quale sono nativo. Zara era una città italiana di circa 25.000 abitanti, inglobata nell'ex regno di Jugoslavia costituito dopo la 1° guerra mondiale, forse molti l'hanno conosciuta come turisti; era una comunità attiva, come tutti i gruppi di origine italiana, forniva servizi al circondario croato da cui acquistava prodotti dell'agricoltura e pesca e dove trovava manodopera per cui si può dire che le due comunità convivessero pacificamente. Ad esempio mio nonno era medico e curava sia croati che italiani in ospedale ed ambulatorio. Ebbene, è acquisito che Tito, volendo cacciare gli Italiani dalla Jugoslavia, fece richieste e fornì notizie tali agli angloamericani da indurli ad attuare una serie di bombardamenti di Zara tra il 43 ed il 44 che distrussero la città e provocarono migliaia di morti tra la popolazione civile, completati con fucilazioni ed annegamenti da parte dei partigiani una volta presa la città, costringendo quasi tutti i superstiti a fuggire e perdersi nel dramma della profuganza. Io avevo quattro anni e mia sorella 2 mesi, ricordo le paure nel rifugio-cantina coi miei quando cadevano le bombe e la fuga nottetempo in barca a vela dei pescatori con niente al seguito se non i ricordi.

Michele Dragagna

Graduatorie

Vaccini a chi fa

le pulizie in ospedale

Leggo sul Gazzettino la circolare emanata da Flor che dettaglia le categorie da vaccinare, dividendole per fasi: alla fase 1/A vi troviamo inclusi il personale che lavora nelle pulizie, cucine e manutenzioni; mia moglie lavora presso il Ca' Foncello di Treviso e ad oggi non ha ricevuto la vaccinazione, ma solo dei tamponi a 20 giorni di distanza uno dall'altro. Lei fa le pulizie in reparto covid, non riesco a capire come mai queste differenze fra persone pericolosamente esposte ed altri.

Valentino Vettorazzo

