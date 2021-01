Paragoni

Il derby

e la politica

Ieri sera molti abbiamo visto cosa è successo nella partita tra Inter e Milan, tralasciando il comportamento dei giocatori, scandaloso l'arbitro a non prendere drastici provvedimenti (cartellino rosso) verso i due giocatori. Episodio analogo a quanto avviene a livello politico con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella (arbitro), il quale non indica una via precisa di comportamento tollerando i cosidetti responsabili / costruttori / salvatori. Fossi una maestra alle elementari insegnerei a comportarsi così.

Marco Molaro

Statistiche

Inutile vaccinare

i non anziani

Se le statistiche dicono che i morti per covid sono per il 95% over 70, perché si ostinano a vaccinare gli altri? I giovani, spesso, superano il contagio in maniera asintomatica. Gli over 70 in veneto sono circa 800.000. Ma la sanità si preoccupa di salvare vite o di ridurre i pensionati?

Silvano Toffolo

Politica

Ostaggio

di disperati

Come molti cittadini sto assistendo con fastidio quasi epidermico, al teatrino che la politica italiana sta offrendo al paese e al mondo intero, ci sarebbe da ridere se non fosse invece da piangere dal momento che il ballo non c'è solo la nostra esistenza, ma anche quella dei nostri figli e nipoti. Lo spettacolo offerto è evidente oltre ogni ragionevole dubbio che per alcuni politici entrati nei palazzi del potere ora cercano di uscirne il più tardi possibile, per i noti motivi che sono di un'evidenza persino banale. Molti di costoro, rientrando nella società civile, dove diventa sempre più difficile tirare avanti, non saprebbero cosa fare e in ogni modo non certo con tutti i benefici attuali. L'Italia non può e non deve rimanere ostaggio di qualche soggetto che per esigenze personali cambia casacca come le persone si cambiano le mutande. In questo modo mentre nei palazzi c'è gente che per difendere i propri interessi discute all'infinito, il nostro paese rischia di fare la fine di Sagunto, amen.

Ugo Doci

Dopo la crisi

Saggezza politica

e impegno sociale

Dopo il penoso teatrino parlamentare dei giorni scorsi, il Paese, immerso nella pandemia, con morti e contagiati, ha urgente bisogno di un Governo autorevole, soprattutto riconosciuto ed apprezzato dalle forze sociali ed economiche, per far uscire dal tunnel della sofferenza umana miglia di persone malate, disabili e non autosufficienti. Per affrontare urgentemente, con il confronto socioeconomico, i drammi della disoccupazione, della chiusura di tantissime attività lavorative, delle serrande abbassate di moltissime aziende. Per dare certezze di studio a milioni di studenti. Per garantire redditi dignitosi ai lavoratori e ai pensionati. Per prevenire disastri ambientali. Per sostenere il volontariato in ambiti di sussidiarietà orizzontale. Per valorizzare il terzo settore. Per adeguare velocemente la sanità sulla base della riforma Tina Anselmi. Per rendere maggiormente confortevoli e sicure le RSA. Per ridurre le compartecipazioni ai costi sanitari e socio-assistenziali. Le risposte esigibili a queste priorità, potranno concretizzarsi se nel Paese prevarranno, ovviamente da subito: saggezza politica; convergenza alla Camera e al Senato; collaborazione Stato Regioni; concertazione tra CGIL CISL UIL e le rappresentanze imprenditoriali; rispetto della Costituzione.

Franco Piacentini

Giudizi

I meriti

degli eurocrati

Gentile signora Emma Del Negro, vorrei poter fare qualche osservazione con riguardo alla sua lettera pubblicata nel Gazzettino del 27 gennaio ultimo scorso. Vede, io sono un eurocrate - funzionario, non politico - di cui lei scrive nella sua lettera. Non credo di essere mai stato, nella mia vita professionale, un alleato dei nemici dell'Europa. Mi permetta di ricordare alcune cose: a 18 anni (nel 1953), studente a Padova, per poter passare le vacanze con mia madre belga, a Bruxelles, dovevo avere un passaporto, un nulla osta militare, varie monete (lire, franchi svizzeri, francesi e belgi). Prendere il treno a Santa Lucia, passare dogana a Chiasso e a Basilea, in Francia e in Lussemburgo prima di arrivare finalmente, dopo 24 ore di treno a Bruxelles. Oggi vado con la sola carta d'identità e con una moneta che non si svaluta d'ora in ora, grazie agli eurocrati di allora. Se lei circola in una autovettura di qual si voglia origine (tedesca, francese, giapponese o coreana), è sempre grazie agli eurocrati. Idem, se utilizza un cellulare (le posso garantire che non è stato facile ottenere dai monopoli nazionali delle telecomunicazioni una frequenza unica per tutto il continente). I nostri figli possono studiare nel quadro europeo di Erasmus. L'Unione europea ha più o meno sessanta anni. In questo relativamente breve periodo di tempo, ha cambiato la nostra vita, in bene dico io, ma è una mia opinione. Se lei crede invece che l'Europa voglia scientemente complicarle la vita, mi permetta di dirle che lei si sbaglia. Per finire, a proposito dei colori delle regioni mi piacerebbe conoscere la sua opinione, sulla polemica fra stato e regione, sulla Lombardia, a guida euroscettica.

Antonio Seguso

Misteri

Le tenebre

del governo

Tempo fa il presidente Conte affermò che «questo governo non lavora con il favore delle tenebre» ma i fatti sembrano dimostrarci tutto il contrario. Assenza di un Piano pandemico nazionale: abbiamo scoperto per il coraggio di un bravo funzionario dell'OMS, il dr. Zambon, e di alcuni giornalisti non allineati, che il Ministero della Sanità non ha aggiornato il piano dal 2006. Acquisto delle mascherine FFP2 da parte del commissario Arcuri: abbiamo scoperto, sempre tramite i giornalisti non allineati, che le abbiamo pagate ai cinesi (per la prima consegna di 10 milioni di pezzi) il triplo (2,2 /cad. anziché 0,70 /cad.) rispetto ad un'altra offerta di una ditta coreana. Piano operativo di preparazione e risposta a diversi scenari di possibile sviluppo di un'epidemia da 2019-nCov: tale piano, redatto da importanti consulenti e presentato il 20 febbraio 2020 al Ministro Speranza, è ancora oggi sconosciuto agli Italiani e solo una recente sentenza del TAR ne ha disposto la sua pubblicazione a breve. Acquisto dei vaccini anti Covid 19 e delle relative siringhe: è di questi giorni la notizia delle mancate consegne di questi materiali ed ancora, gli Italiani, non possono conoscere i vari contratti perché secretati. Verbali del Comitato tecnico scientifico (CTS) secretati: anche in questo caso si è dovuto ricorrere alla magistratura per avere la pubblicazione di alcuni verbali Di fronte a tali fatti, mi chiedo come mai, se tutti hanno la coscienza a posto, il Presidente Conte, il Ministro Speranza ed il Commissario Arcuri non sentano l'obbligo morale di chiarire tutti i lati oscuri di queste vicende e di agire, anche con licenziamenti, verso i Responsabili che, pur lautamente stipendiati dagli Italiani, non hanno svolto correttamente il loro lavoro.

Dr. ing. Tarcisio Sandre

