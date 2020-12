Paolo Rossi / 1

Grazie per aver

vinto con noi

In questo momento che ci impone quotidianamente di guardare in faccia l'inesorabilità della fine della nostra esperienza terrena, la scomparsa di Paolo Rossi scuote e colpisce profondamente tanti italiani, anche chi come me, non segue il calcio. Di fronte al sospetto che ci si trovi davanti all'ennesimo caso sfruttato per farne un fenomeno mediatico propendo per l'idea che in questo caso si tratti di un vero coinvolgimento. Ma è lecito parlare di eroi, quando in fondo si tratta di uno sport, di un gioco? Dobbiamo però ricordare che il gioco è una cosa seria, seria e comune a tutta l'umanità: un universale antropologico. Ecco perché piangiamo per un calciatore, una persona di successo ma non solo, piangiamo un uomo che vestendo una maglia, pur con le sue caratteristiche di apparente normalità ed anche di fragilità e fallibilità ci ha regalato l'emozione di sentirci campioni, ci ha fatti sognare e ci ha legittimati ad immaginare che ognuno possa conquistare un momento di gloria, elevandosi sopra le quotidiane o straordinarie pianure della fatica del vivere. Ci ha regalato un sogno e la possibilità di poter sperare. Ma c'è dell'altro che mi colpisce quando riguardo le foto di quelle squadre in cui Paolo Rossi giocò: la semplicità, il senso di condivisione ed il legame che traspare nei gesti e negli sguardi fra i compagni. Sguardi con i quali i giocatori si cercano ed esprimono condivisione e gioia, sentimenti veri e spontanei, che come una corrente invisibile creano un legame ed un'intesa indissolubile nella quale ognuno ha un ruolo determinante. Gli stessi giocatori oggi dichiarano di aver vinto per aver giocato insieme, senza mai dimenticare di essere parte di un organismo complesso che è la squadra, oltre ogni protagonismo individuale quasi come a dire se tu vinci anch'io vinco. Questo arricchisce tutti. Di fronte alla scomparsa di un uomo che ha incarnato i valori dell'impegno, dell'abnegazione, del rispetto, dell'amicizia, di resilienza, della capacità di essere insieme agli altri, dell'avere fiducia (e sicuramente altri appartenenti alla sfera privata), di fronte al tramonto degli stessi soppiantati dall'ascesa del mito di un successo mondano spesso vuoto ed effimero, mi associo e condivido la domanda e mi auguro che ancora, da qualche parte ci sia chi allena bambini e giovani nella visione dello sport come opportunità di crescita di persone, di uomini e non di fenomeni. Paolo Rossi ha lasciato un'impronta ed un'eredità che non sono solo calcistiche e che sta a noi raccogliere e portare avanti. W il calcio e coraggio a tutti quelli che inseguono un sogno. Grazie Paolo, campione per sempre!

Francesca Borso

Paolo Rossi / 2

Una proiezione

dei nostri valori

Ci sono parole antiche ed importanti che molti vorrebbero dire (e sentirsi dire) nei momenti decisivi della vita, al di là del tempo, delle nostre visioni religiose e sapienziali sulle vicende umane. Si possono scoprire parole di questo genere in quelle sussurrate da Federica Cappelletti al marito Paolo Rossi, il celeberrimo calciatore appena scomparso, negli ultimi istanti della sua vita. Ora vai, lasciati andare, hai sofferto troppo, abbandona questo corpo. Io curerò le nostre bambine e sarò vicino al tuo primo figlio Alessandro. In verità un saluto siffatto quale estrema consegna e commiato, non accade quasi mai, l'augurio più diffuso è quello di una morte improvvisa, senza sofferenze, magari a seguito di un testamento scritto come si deve. Pablito, comunque, ha lasciato un ricordo indelebile ed una nostalgia infinita per quel campionato del mondo del 1982, dove hanno maggiormente brillato le sue imprese calcistiche. Difficile in tanta esplosione di elogi e ricordi dedicati al calciatore della Nazionale stabilire quali siano stati i titoli più validi e vincenti. Qualunque personaggio è, per certi versi, una proiezione delle nostre aspettative e dei nostri valori. La realtà più vera sta, forse, nelle parole della signora Cappelletti.

Luigi Floriani

Venezia

Il Covid l'ha resa

spettrale

L'emergenza Covid ha portato Venezia ad essere una città spettrale, fornendo una triste realtà: noi residenti siamo sempre meno. Le tradizioni della Serenissima sono le uniche che ricordano un passato glorioso di uno stato e che ci fanno sognare. Tra queste l'imminente carosello dei Re magi alla Torre dell'orologio in Piazza, che si terrà all'Epifania. Un meccanismo storico al suo interno che consiglio di visitare ed un quadrante meraviglioso che però non si vede al buio perché non è mai stata allestita una semplice illuminazione (anche sul quadrante secondario) che non credo manderebbe sul lastrico le casse del Comune, nemmeno di questi tempi. Come ogni anno il carosello dei Re magi sarà visibile fino al primo pomeriggio, poi all'imbrunire... buona notte! Un orologio non leggibile al buio è un paradosso, ma questo è dovuto al disinteresse di chi può o avrebbe dovuto far qualcosa anche senza l'ordine del politico di turno.

Dario Gallotti

Mose / 1

Progettato

con altre maree

Non sono un esperto in materia ma desidero ricordare che la progettazione del Mose risale a qualche anno fa, le maree alte erano, come evento numerico al 50/60% rispetto ad oggi (cambiamenti climatici?), che il Mose non è ancora concluso ed è in fase sperimentale. Quelli che si indignano, accusano complotti politici, criticano ferocemente i gestori, dovrebbero tenere in considerazione questa realtà.

Sergio Bianchi

Mose / 2

Fatelo gestire

ai veneziani

Venezia è finita per l'ennesima volta sott'acqua, malgrado il Mose che è costato svariati miliardi ai contribuenti, rimasto inspiegabilmente inattivo pur avendo ottenuto ottimi risultati nelle recenti maree. La costosa infrastruttura è nata per salvare dal mare la città per sue caratteristiche una tra le più belle del mondo. Per logica dovuta alle sue peculiarità, le difese di Venezia dovrebbero essere gestite da chi la conosce bene con tutti i suoi problemi e il mare che circonda, ovviamente tenendo conto di tutte le negatività avute nella costruzione del Mose. Tuttavia se la gestione di tale infrastruttura è demandata a chi non conosce tutti i problemi della città, magari da decisioni che arrivano da Roma, dove non funziona quasi nulla e dove invece quello che funziona a pieno titolo è l'ufficio complicazioni cose semplici, qui non se ne va fuori.

Ugo Doci

Inps

Conti sbagliati

e nessuno paga

Non se ne può più della mala gestione del nostro Paese. Dopo i tanti errori e i ritardi l'Inps ne ha combinata un'altra con i Cud 2020 sbagliati relativi ai redditi 2019, per pensioni ed emolumenti erogati dall'Istituto. Il grave è che chi si trova in tale situazione dovrà ricorrere a rifare la dichiarazione sotto forma di ravvedimento. Eh no, così non va! Il ravvedimento lo deve fare chi ha sbagliato e non far ricadere la colpa sulla vittima. Ma è mai possibile che in Italia nessuno paghi per le male fatte? O forse gli autori saranno ancora premiati?

Celeste Balcon

