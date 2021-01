Pandemia

Ma la scuola adesso

non è una priorità

L'ondata autunnale della pandemia è stata innescata dalla riapertura delle scuole elementari. È un dato di fatto ampiamente previsto dalla logica e provato dalle statistiche sui contagi che dicono che il personale scolastico presenta il quadruplo dell'incidenza media nazionale. Checchè ne dicano quelli che passano il tempo a fare i fanfaroni in tv negli orari in cui gli esperti veri lavorano in reparto, gli asintomatici non sono sani e innocui, ma pericolosi e contagiosi più dei malati di covid. Il giorno più contagioso è quello precedente il manifestarsi dei sintomi poi diminuisce progressivamente. Lo hanno dimostrato gli esperti in prima linea e i fatti. Nonostante questi dati di fatto e l'esperienza autunnale dimostrata dalla statistica, oggi leggo che si riapriranno le scuole. Perché c'è chi da mesi propina il mantra l'apertura delle scuole è la priorità assoluta. Falso: la priorità oggi è la tenuta del SSN! Subito dopo e quasi a parimerito c'è l'economia e la possibilità di comprarsi il cibo; la scuola viene dopo. Io sono stufo e schifato da questa insopportabile posizione ideologica, dal fondamentalismo di chi non capisce che perdere anche un anno non è una tragedia, non diventi una persona diversa e non acquisti un handicap. L'esigenza primaria dei bambini piuttosto è la presenza dei coetanei, il momento del gioco. Ma per sopperire a questo, piuttosto che ammassarli 5 ore in una classe, sarebbe stato molto meglio organizzare incontri di tre o quattro bambini alla volta per una durata limitata e magari gran parte all'aria aperta a fare attività motoria, e per il resto ricorrere alla DAD come i più grandi. Non li si può mandare a danza a musica o in piscina o in palestra seguendo parametri di sicurezza che azzererebbero le possibilità di contagio... e casca il mondo se non li metti 5 ore in una classe a fare qualcosa che può aspettare tempi migliori: ma per piacere. E adesso non mi si venga a dire che non conosco il problema perché il rapporto insegnante-alunno necessita di questo o di quello tirato fuori dalla fantasia di qualche maestrina: sono un educatore pure io con una moltitudine di bambini nel passato e nel presente; conosco tutti i risvolti e le peculiarità del rapporto docente discente, le fasi sensibili, i presupposti fisiologici dell'apprendimento cognitivo e tante altre cosine pertinenti. Se nessuno ha pensato a una soluzione semplice come quella ipotizzata sopra c'è un solo motivo: troppa gente ha della scuola una concezione fondamenta lista e ideologica. La scuola oggi, in guerra, NON è una priorità e può benissimo fare a meno della presenza fisica del docente. Oggi la priorità assoluta è la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale, proteggere i reparti covid da una saturazione che ucciderebbe tutti quelli che verrebbero lasciati a casa per mancanza di posti o di personale; persone che morirebbero di fatto non per la polmonite (piantatela di parlare di influenza, il covid è una polmonite) ma per la mancanza di assistenza, morendo di fatto (anche) per colpa di chi non vede la realtà e le priorità. Cadono le bombe e questi riaprono le scuole, ma sono tutti fuori di testa? Io spero che alla fine di questa storia, i procuratori comincino a mandare un po' di avvisi di garanzia.

Stefano Tiozzi

Numeri

Troppi morti

in Veneto

Nella prima fase della pandemia tutti hanno riconosciuto i risultati raggiunti dal Veneto, specie se paragonati a quelli della vicina Lombardia. Oggi, però, la situazione è radicalmente cambiata, basta guardare i numeri. Mentre si discute su come conteggiare l'incidenza dei positivi, nel Veneto registriamo da settimane un numero di decessi elevatissimo; siamo al doppio della media nazionale: 11 decessi al giorno per milione di abitanti in Italia negli ultimi 14 giorni, mentre in Veneto la media è di 20 e in Lombardia di 10. Gli ospedali sono allo stremo con le terapie intensive occupate al 40% da pazienti Covid (vedi servizio a pag. 5 del giornale di oggi). A me pare evidente che sia stato un grave errore voler rimanere in fascia gialla fino a Natale ma di questo mi pare che Zaia non parli. Lasciar aperte le attività contando sul tracciamento coi tamponi e sull'efficienza del servizio sanitario si sta rivelando una scelta sbagliata. Così come mi pare evidente che dal 7 Gennaio il Veneto debba chiudersi in zona rossa se vogliamo arrivare a poterci vaccinare prima di lasciarci la pelle.

Paolo Bellamio

Goliardia

Inutili indagini

su uno striscione

Mentre la polizia molto tiepidamente indaga sugli idioti che hanno offeso ed addirittura minacciato un' infermiera perché si era vaccinata contro il Covid, leggo che a Venezia nientemeno che la Digos investiga su un goliardico (forse un po' volgare, ma non offensivo, nè assurdo e, suppongo, assai condiviso) striscione apparso sul Ponte di Rialto. Mi viene da piangere...

Maurizio Legrenzi

Democrazia

Bloccati

da pochi

Ho letto la lettera del Signor Zoia sul Gazzettino del 30 dicembre, e concordo pienamente. La democrazia è bella, non per niente il presidente Pertini diceva che è pur meglio una cattiva democrazia che un ottima dittatura ma... nella nostra democrazia italiana non possiamo essere ricattati da piccoli gruppi di pensiero (individualisti) che bloccano o ritardano le procedure per lo svolgimento di opere di beneficio collettivo. Vedasi leggi, giustizia, opere stradali, architettoniche, sistemi di produzione, ricerca ecc. Siamo quasi sempre in fondo alle classifiche per tempi di realizzazioni, in quasi tutti i campi di interesse. Non pretendo i tempi del sistema Cinese/comunista (antidemocratico) ma essere almeno in linea con gli altri paesi europei!

Lorenzo Soldera

Dubbi

Un vaccino contro

i presenzialisti

Sottoscrivo la lettera del 30 dicembre a firma del Sig. Sergio Bianchi sul tema vaccini. I legittimi quesiti che, per ora, è nostro diritto porre (dicesi consenso informato) meritano interlocuzioni serene ed educative; non dubito siano serie, scevre dalla soffice protervia con la quale larga parte del circo mediavirolpolitico mi pare stia ponendosi. Citando N.G. Davila: Verità scientifica è quella su cui sappiamo come metterci d'accordo. Quanto ai reali effetti del vaccino (efficacia, durata, effetti collaterali) credo li scopriremo solo... vivendo! Personalmente, se la massiccia adesione garantisse la fine della circonfusione da iperpresenza mediatica di virologi, immunologi, zanzarologi, veterinarie ricercatrici esiliate oltreoceano, politologi, sociologi, etc. nonché dagli annessi megafonani e megafoballerine, beh se anche solo questo potesse essermi garantito, allora... why not wax?

Roberto Zardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA