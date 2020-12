Pandemia

C'è anche chi

ci ha guadagnato

Ci sono diverse categorie economiche che in questo periodo di coronavirus giustamente si lamentano per la perdita di guadagni e fra queste vanno messi certamente gli alberghi, pensioni, bar, ristoranti, ecc. che effettivamente hanno perso lavoro e guadagni ma nello stesso tempo desidero dire che ci sono altre categorie che con il coronavirus hanno guadagnato ed anche molto! Fra queste categorie senza voler denigrare nessuno vanno messi i produttori di mascherine, di letti, di dispositivi medici ecc. Ora è giustissimo indennizzare le varie categorie che hanno perso lavoro e guadagni ma contemporaneamente è giusto che le categorie che hanno guadagnato di più concorrano di più per sostenere questa crisi coronavirus ed i molti indennizzi pagati.

Franco Rinaldin

Lombardia

Incredibile

con i vaccini

Il Presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, mentre la pubblica opinione è ormai orientata verso l'attesa e si spera prossima distribuzione dei vaccini anti-covid, ha finalmente riconosciuto di essere in emergenza per la mancanza di vaccini contro l'influenza. Nel contempo, ha attribuito il grave disservizio a difficoltà interne all'apparato regionale: i funzionari di Aria s.p.a. (l'equivalente lombardo della veneta efficiente Azienda Zero) hanno opposto un rifiuto ad acquisti dei vaccini a trattativa privata, sin quando non intervenga specifica autorizzazione in tal senso da parte della Procura della Repubblica. La vicenda ha dell'incredibile sotto vari aspetti (non ultimo l'inedita attribuzione all'Autorità giudiziaria di un ruolo negli acquisti della pubblica amministrazione!), e fa seguito alla nota vicenda dell'aprile, che aveva visto protagonisti ancora Fontana e Aria s.p.a. Nell'occasione quest'ultima non aveva esitato ad assegnare, verosimilmente senza scomodare la Procura della Repubblica, la fornitura di camici ospedalieri a Dama s.p.a., di proprietà del cognato e al 10% della moglie del Presidente.

Giuseppe Rosin

Venezia / 1

Previsioni

facili

Come hanno fatto a sbagliare le previsioni del tempo a Venezia per il giorno dell'Immacolata, bastava guardassero su Google come ho fatto io e per martedì segnava pioggia, pioggia, pioggia. Lunedì dissi al cassiere di un Supermercato domani brutto tempo, pioverà tutto il giorno, il giovane mi ringraziò dell'informazione e aggiunse che allora sarebbe andato a correre nel pomeriggio e martedì 8 sarebbe invece rimasto nella sua abitazione tutto il giorno. In questo caso della previsione sbagliata a Venezia ci facciamo deridere dal mondo intero, abbiamo dimostrato una irresponsabile superficialità.

Antonia Ronchi

Venezia / 2

Una decisione

senza padri

La decisione di non azionare il Mose non avrà padri e assisteremo al solito balletto delle (mancate) responsabilità, mentre resteranno a noi tutti i disagi e danni. A questo punto, per un minimo di decenza, si dovrebbe assistere a dimissioni di massa. Dimenticavo che non viviamo in un paese normale.

Marco Panfilo

Recovery fund

L'assalto

alla diligenza

Con il Recovery found ci sono molti quattrini che, forse, un giorno arriveranno dall'Europa. Forse. Quello che c'è di sicuro è che è già cominciato l'assalto alla diligenza, di moda nel nostro paese quando ci sono capitali in gioco. Tutti: maggioranza, opposizione e perfino Italia viva, teoricamente nella maggioranza, vogliono occuparsene per poter fornire fondi ai propri elettori. Tutte le forze politiche, nessuna esclusa, invece di occuparsi dei bisogni del paese che ha bisogno di tutto, salvo che di una crisi di governo. Si preparano adesso ad un'altro assalto alla diligenza, per impadronirsi delle poltrone che per miracolo potrebbero liberarsi in un prossimo futuro, e che per tutte le parti politiche sono la vera e sola ragion d'essere, checché ne dicano, riferendosi agli avversari politici, per motivi puramente elettorali. Poveri noi.

Antonio Seguso

Politica

Meglio votare

al più presto

Nelle opinioni dei politologi e del giornalismo politico, prevale la convinzione che una crisi di Governo adesso, in pandemia e con queste necessità decisionali, avrebbe conseguenze drammatiche. Da semplice osservatore trovo che l'attuale governo, oltre a non essere stato legittimato da elezioni, il che rende la sua azione ancora meno autorevole, tutto faccia fuorché assumere tempestivamente decisioni con le conseguenti responsabilità che dovrebbe invece assumersi. D'altronde, così com'è formato, deve discutere su qualsiasi cosa, anche dove si siedono attorno ai tavoli durante le loro riunioni probabilmente, perdendo tantissimo tempo in modo improduttivo, mentre il Paese non ha tempo. Troppe sono le scelte che dobbiamo fare, molte cruciali per la salvezza economica e per la coesione sociale, alcune di grande impatto sulla tenuta e sul significato di Democrazia. Questo è un governo che non ha l' autorevolezza necessaria per guidare il Paese in un momento in cui serve fare delle scelte coraggiose, dove serve l'appoggio del corpo elettorale. Mi pongo perciò la domanda: non sarebbe meglio andare ad elezioni? Non sarebbe più vantaggioso ripartire con una idea più coesa, con un programma più solido, più condiviso e più utile al futuro del paese?

Claudio Scandola

Scala

Il pubblico ha fame

di cultura

Lunedì ho guardato A riveder le stelle, il galà dal teatro alla Scala per l'apertura della stagione. Tre ore di diretta su Rai 1 senza pubblicità. Hanno partecipato star mondiali della lirica come Placido Domingo e della danza come Roberto Bolle. Spettacolo stupendo. Ringrazio Rai Cultura che l'ha prodotto, il teatro alla Scala, gli artisti che si sono esibiti e tutti i tecnici che hanno collaborato nonostante le difficoltà dovute al covid. E mi fa piacere notare che gli ascolti sono stati ottimi: 2 milioni e 600 mila spettatori (14% di share). Questo significa che il pubblico non è stupido e ha fame di cultura. Speriamo che il prossimo anno lo spettacolo si possa tenere con il pubblico.

Emanuele Biasi

