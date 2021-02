OSPEDALE SANT'ANTONIO

Numerose carenze

in servizi e strutture

Domenica 21 febbraio 2021 sul Gazzettino di Padova è stato pubblicato un articolo dal titolo Sant'Antonio, il passaggio in Azienda è positivo in cui è riportata la dichiarazione di venti camici bianchi, tra cui vari primari, che ad un anno dal passaggio dell'ospedale Sant'Antonio all'Azienda Ospedaliera Universitaria, hanno ritenuto doveroso sottolineare come positivo l'impatto della fusione ed esprimere il loro apprezzamento per la riorganizzazione delle attività sia mediche che chirurgiche. Un'iniziativa questa che non ha coinvolto le rappresentanze sindacali dei medici e del personale paramedico e che non corrisponde alla realtà dei fatti. A fronte della comprensibile soddisfazione degli operatori sanitari per alcuni settori di eccellenza, come ad esempio la colonscopia intelligente, o il rinnovamento di alcune dotazioni tecnologiche, stupisce che nulla venga detto sui servizi e sulle strutture che a seguito della transizione erano stati tagliati o se già soppressi prima non sono stati ripristinati. Il tutto causa gravi disagi ai cittadini padovani. Dal loro osservatorio, i Comitati Sos Ospedale Sant'Antonio e Apri, l'Associazione dei pazienti della riabilitazione integrata, registrano numerose carenze, soprattutto in quei servizi che vanno incontro ai bisogni delle persone più fragili. Una per tutte, la mancata riapertura del reparto di Recupero e Riabilitazione funzionale che era già stato chiuso e poi riaperto a seguito delle proteste e della mobilitazione dei cittadini. La nuova chiusura lascia senza neppure un posto-letto di riabilitazione integrata i 400.000 potenziali utenti della Padova metropolitana. I pazienti, in caso di necessità, devono ricorrere agli ospedali di Piove di Sacco o di Conselve o alle strutture private che in questa situazione stanno proliferando. Oppure, cosa gravissima, rinunciare alle cure. Ma la Riabilitazione non è l'unica criticità. Molti reparti attendono ancora la nomina dei direttori di unità complessa. Il servizio socio-sanitario per le persone fragili e l'integrazione con il territorio sono stati soppressi. Alcune prestazioni per i reparti non vengono più eseguite (ad esempio angio-Tac cerebrali) e alcuni servizi sono stati depotenziati (ad esempio la chirurgia vascolare e angiologia), mentre altri risultano sovraccarichi e affollati (day surgery). Manca infine una vera integrazione con l'Azienda. Tutto questo ci fa pensare che i problemi da noi paventati al momento del passaggio dell'Ospedale Sant'Antonio dall'Ulss-6 all'Azienda si stanno puntualmente verificando, nonostante le promesse che nulla sarebbe cambiato! Il Covid ci ha purtroppo insegnato che la sanità pubblica, un diritto di tutti, deve essere rivolta non tanto all'aumento delle prestazioni (come imposto dalla recente aziendalizzazione dell'Ospedale Sant'Antonio) ma piuttosto al miglioramento della qualità dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione, che erano propri del presidio Ulss. Per questo chiediamo urgentemente: al Sindaco, di esercitare la sua funzione di garante dei servizi e delle risposte ai bisogni di salute della comunità, alla Direzione Aziendale di riaprire immediatamente il reparto di Recupero e Riabilitazione funzionale del Sant'Antonio, e alla cittadinanza intera di sostenere le iniziative per la difesa e il potenziamento della sanità pubblica promosse dal Comitato Sos Ospedale Sant'Antonio e da Apri.

Comitato Sos

Associazione Apri

