CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Originali e genericiI principi attivinei farmaciSono francamente stufo di farmi dare dello snob quando, in farmacia, scelgo di acquistare farmaci originali piuttosto che generici o equivalenti. È infatti questo il tono dell'articolo apparso sul suo giornale del 28/7 dove sembra che uno come me acquisti farmaci, secondo voi griffati, chissà per quale senso di supposta superiorità. La realtà è molto più banale per me e chissà per quanti altri clienti/pazienti. Infatti, causa di varie patologie che mi porto dietro, devo prendere circa 10...