OrfaniUna storiadal MedioevoL'inchiesta sulla fabbrica degli orfani nella civilissima Reggio Emilia sembra arrivare, se confermata, dai periodi più bui del Medioevo tanto appare lontana ed inverosimile ai nostri giorni. Un sistema così demoniaco per sottrarre bambini alle loro famiglie, basato su false accuse, manipolazioni e complicità incredibili non poteva venire immaginato neanche dal più abile scrittore di romanzi gialli o noir. Il tutto, pare, per meri fini economici (un piccolo poteva rendere fino a tremila euro al mese) senza alcun...