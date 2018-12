CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OperaAttila l'unnoin divisa tedescaHo appena visto in televisione la prima scena di Attila, l'opera di Verdi che inaugura la stagione lirica della Scala. La regia ha ambientato la vicenda nel secolo scorso e le divise dei soldati unni, come era sin troppo facile prevedere, sono quelle delle SS: niente di nuovo, si può dire che la grande maggioranza degli adattamenti in tempi moderni di opere teatrali si rifà automaticamente al terzo Reich. Non si tratta forse di una perversa forma di inconscia nostalgia di quel periodo? Ricordo ad esempio un...