OnuItaliasotto controlloLa minaccia di Michelle Bachelet Alto commissario dell'ONU per i diritti civili, che vuole mandare personale in Italia a controllare su atti di razzismo contro migranti e rom, è fuori luogo. L'ONU, prima di tutto, deve guardare in casa propria. Deve contare di quante nazioni è formato; di quante appartengono al mondo occidentale. Da quante al mondo orientale, in massima parte di religione musulmana dove vengono negati diritti primari a parte della popolazione. Ormai si sa che tra i 190 e passa paesi aderenti alle...